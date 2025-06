Hamász-terrortámadás: két túsz holttestét találta meg az izraeli hadsereg

Kereken 608 nappal a túszok halála után sikerült megtalálni és azonosítani az IDF-nek a 70, illetve 72 éves Haggai házaspár földi maradványait. Benjamin Netanjahu miniszterelnök csütörtökön az X-en közzétett bejelentésében erősített meg: „Az izraeli hadsereg megtalálta a 2023. október 7-én a Hamász által vezetett támadásban meggyilkolt két túsz holttestét” – idézi a france24.com.

és hozták vissza Izraelbe – derült ki Netanjahu bejegyzéséből.



„Izrael összes polgárával együtt, feleségemmel együtt őszinte részvétünket fejezzük ki a kedves családoknak. Szívünk fáj a szörnyű veszteség miatt. Áldott legyen emlékük” – áll a kormányfő nyilatkozatában.

Az AFP-re hivatkozva a francia híroldal hozzáteszi: Izrael katonai offenzívája a Gázai övezetben csütörtökön is folytatódott. A légitámadásokban legalább 10 ember halt meg az enklávéban.

Judith Weinstein és Gad Haggai (70, illetve 72 éves házaspár) egyaránt izraeli-amerikai kettős állampolgárok voltak.

Breaking: After more than 600 days, the IDF has brought home the bodies of Judith Weinstein Haggai and Gadi Haggai, murdered and kidnapped from Nir Oz on October 7. “Our hearts will not be whole until all hostages return,” the family said. #BringThemHome #NirOz pic.twitter.com/axRpIwpFA1

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 5, 2025