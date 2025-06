Halálos gázolás Angliában: 16 éves fiú vesztette életét, videó is készült az esetről

A tragikus eset szerdán délután, nem sokkal 17 óra előtt történt a város Darnall nevű városrészében, a Staniforth úton. A rendőrség tájékoztatása szerint egy szürke Audi nagy sebességgel haladt három elektromos kerékpáros felé, és elütötte az egyiküket – számolt be róla a Sky News.

A balesetről készült térfigyelő kamera felvételei szerint az autó áttért a szemközti sávba, mielőtt nagy erővel elgázolta volna a 16 éves fiút. A fiatal sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a kórházban, az orvosok minden erőfeszítése ellenére, életét vesztette. Családját már értesítették, és szakemberek segítik őket a gyász feldolgozásában.

A gázolás után elmenekült gépjármű sofőrjét Kent megyében fogták el, jelenleg gyilkosság gyanújával őrizetben van. A rendőrség emellett további három embert is kihallgat, akik feltételezhetően segítettek az elkövetőnek eltűnni a hatóságok elől.

BREAKING: Murder arrest following death of teenager named locally in Sheffield after being run down yesterday afternoon

Following the serious incident in Darnall, detectives have been working around the clock and have four people in custody as the inquiry progresses.… pic.twitter.com/vPPTtcb1Pu

— Yapp (@YappAppLtd) June 5, 2025