Washington izraeli nagykövete állítja: Hamász-propagandát terjeszt a CNN és a New York Times

Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete hétfőn élesen bírált több jelentős amerikai médiumot, amiért szerinte hamis, Hamásztól származó narratívákat terjesztenek, és felszólította a sajtót, hogy tudósításaiban ragaszkodjon a tényekhez – számolt be róla kedden az amerikai központú JNS hírügynökség.

Az MTI beszámolója szerint az Egyesült Államok jeruzsálemi nagykövetségén kiadott nyilatkozatában Huckabee konkrétan a The New York Timest, a CNN-t és az Associated Press hírügynökséget vonta felelősségre „meggondolatlan és felelőtlen” tudósításaikért, arra figyelmeztetve, hogy azok az Egyesült Államokban antiszemita erőszakos cselekményeket szíthatnak – idézte a diplomatát a JNS.

Huckabee „hazugságnak” nevezte azokat a lapokban megjelent állításokat, amelyek szerint az izraeli erők szombaton a Gázai övezetben segélyre váró civilekre lőttek.

„A drónvideókból és a szemtanúk beszámolóiból egyértelműen kiderül, hogy nem voltak sebesültek, nem voltak halálos áldozatok, nem volt lövöldözés, nem volt káosz”

– jelentette ki a nagykövet. Huckabee hangsúlyozta, hogy a sajtó a „Hamász és kollaboránsainak” narratívájára támaszkodva számolt be a történtekről, és felszólította a „rágalmakról” beszámoló médiumokat, hogy vonják vissza álhíreiket, kérjenek bocsánatot, és ígérjék, meg, hogy a jövőben a tényekhez fognak ragaszkodni.

A The Washington Post kedden helyesbítést adott ki a gázai incidensről beszámoló vasárnapi cikkének korábbi változataira, mert – mint írták – azok nem feleltek meg az újság korrekt tájékoztatást szem előtt tartó normáinak. „A cikk korai változatai vasárnap azt állították, hogy izraeli csapatok több mint 30 embert öltek meg Gázában egy amerikai segélyhely közelében a szalagcímben gázai ‘egészségügyi tisztségviselőkre’ hivatkozva” – írta a Washington Post az X közösségi portálon. Ugyanakkor nem fogalmaztak világosan arról, hogy a gázai egészségügyi minisztérium tulajdonította-e a haláleseteket az izraeli akciónak, vagy ez a The Post által ellenőrzött tény volt-e.

„A cikk és a szalagcím vasárnap este frissítve lett, egyértelművé téve, hogy nincs egyetértés abban, hogy ki a felelős a lövöldözésekért, és hogy vita van a kérdésben”

– írták az X-en.

A helyesbítésben hozzáfűzték: a cikk minden változatában szerepeltek ugyan Izrael kijelentései, miszerint nem tudott sérültekről, és hogy az első vizsgálat szerint katonái nem lőttek a helyszín közelében lévő civilekre, ugyanakkor „a The Post nem adott kellő súlyt az izraeli cáfolatnak, és helytelen bizonyosságot nyújtott arról , hogy mit lehet tudni Izraelnek a lövöldözésben játszott szerepéről”.

Az incidens állítólag a gázai partok közelében történt szombaton, amikor civilek gyűltek össze az amerikai finanszírozású Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) egyik elosztóhelye közelében. Az IDF kategorikusan tagadta, hogy izraeli katonák lövéseket adtak volna le, és közölte, hogy vizsgálja a hamis állítások eredetét – írta a JNS.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Haiszam Imad)