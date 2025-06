Összefogás Székelyföldért: az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesei is segítenek az árvízzel sújtott területeken

Házak lakhatóvá tételében, fertőtlenítésében, tisztításában is segítenek az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai, önkéntesei Erdély árvíz sújtotta területein – mondta Révfalvi Dorottya, a szervezet székelyföldi programfelelőse a közmédia Összetartozunk – Összefogás Székelyföldért című egész napos adománygyűjtő műsorában szerdán.

Az adásban elhangzott, hogy az MTVA és a segélyszervezet közös kezdeményezése révén kora délutánig

már 62 millió forint gyűlt össze.

A műsorba Nagyborosnyóról bejelentkező Barlay Tamás vallási szerkesztő kérdésére Révfalvi Dorottya közölte: jelenleg nagy ütemben folyik a korábban vízzel elöntött otthonok lakhatóvá tétele. A faluban a szervezet munkatársai segítenek az embereknek: egyebek mellett tevékenyen részt vállalnak a feladatokban, továbbá négyszáz család részére biztosítottak vegyszereket is.

Kitért arra, hogy árvíz idején a szennyvízzel keveredő árhullám által érintett bútorok, berendezések, gépek menthetetlenekké válnak, ugyanakkor a ruhák kimoshatók, a falazat fertőtleníthető, így a remények szerint a következő napokban sok család visszaköltözhet az otthonába.

Benedekffy Katalin Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Príma díjas erdélyi származású énekművész arról számolt be a műsor vendégeként, hogy bár több mint húsz éve Magyarországon él, de sosem szakadt el Székelyföldtől, s rendszeresen jár haza. Mint mondta,

a helyiek kétségbe vannak esve, mert az életük egy része – otthonuk, megélhetésük – látszik elveszni.

Hangsúlyozta azonban, hogy a székelyek erősek, s átmennek minden nehézségen, de ebben nagy erőt jelent számukra a külső segítség is.

A Csángóföldről származó népdalénekes, Petrás Mária egy bejátszásban arról beszélt, hogy az erdélyiek jóban és rosszban is összetartanak, de a nemzeti összetartozás napja arra is lehetőséget ad, hogy az anyaországi magyarok is részt vállaljanak ebben az összefogásban, a segítségnyújtásban. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad elkeseredni soha,

baj esetén is a közösségben, az összetartásban van az erő

– hangoztatta.

Bagossy Norbert, a Gyergyószentmiklósról származó – több alkalommal Parajdon is koncertező – Bagossy Brothers Company tagja arról beszélt, hogy egykori lakhelyén sok családnak el kellett hagynia a házát, ahogy Parajdon is nagy a baj. Arra bátorított mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a helyreállítási munkálatokat. A zenekar úton-útfélen felhívja erre a figyelmet – emelte ki.

Virág András cserkészvezető, történész arra emlékeztetett, hogy

este lángra gyúl az összetartozás tüze, amely a trianoni békediktátumra és a kettős állampolgárság megteremtésére is emlékeztet.

Ekkor a világ minden táján meggyújtják a lángokat, ezzel is szimbolizálva az összetartozást – emelte ki.

Nagy Attila Ferenc, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia ügyvezetője egy bejátszásban arról szólt, hogy az egész jégkorong társadalmat megrázta az árvíz okozta katasztrófa, s fel is ajánlották segítségüket a hokisok. Közölte: az anyagi segítség rendkívül fontos most, de szükség van azokra az ötletekre, tervekre, stratégiákra, amelyekkel biztosítani lehet minél előbb a bajba jutott, turizmusból élő helyiek további boldogulását. Reményét fejezte ki, hogy a rászorulóknak ilyen tekintetben is segítséget nyújtanak.

Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó arra szólított fel mindenkit, hogy segítsen az arra szorulóknak, mert ebben is megmutatkozik a nemzeti összetartozás.

Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a közmédia példaértékű összefogással egész napos tematikus műsorfolyammal jelentkezik a Dunán, a Duna Worldön és a Kossuth Rádióban. A különleges programfolyam az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével valósul meg, célja, hogy felhívja a figyelmet a bajba jutott székelyföldi családokra és a nemzeti összetartozás fontosságára.

A 1353-as adományvonalon hívásonként és üzenetenként (SMS) 500 forinttal lehet csatlakozni az összefogáshoz,

nagyobb összegű támogatással továbbra is a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon „Székelyföld” megjelöléssel lehet segíteni.

Kiemelt kép forrása: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közösségi oldala