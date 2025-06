Útnak indult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segélyszállítmánya Erdélybe

Öttonnás segélyszállítmányt indított útnak az árvíz sújtotta Kovászna megyei erdélyi falvakból kitelepített rászoruló családok támogatására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kedden reggel Budapestről, az országos logisztikai központjából.

Szabján Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Vészhelyzetkezelési Szolgálatának vezetője a helyszínen az MTI-nek elmondta: a segélyszállítmány azonnal fogyasztható konzervételeket, tartósélelmiszert, több száz ember ellátására elegendő melegételhez szükséges alapanyagot, illetve tisztálkodószereket és higiéniai termékeket is tartalmaz. A helyszínre viszik a segélyszolgálat mobilkonyháját is, amellyel Kökös településen végeznek majd étkeztetést.

Emellett technikai segítséget nyújtanak a házak kiszárításához és fertőtlenítéséhez. Az ehhez szükséges eszközök – fertőtlenítőszerek, gumicsizmák, nagy teljesítményű szivattyúk, ipari falszárítógépek és a készülékeket árammal ellátó aggregátorok – is útnak indultak a kedd reggeli szállítmánnyal a szeretetszolgálat erdélyi bázisára, Mikóújfaluba. Innen könnyen megközelíthető az a település, Kökös, ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat emberei látnak majd el szolgálatot – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a magyar csapat a Romániai Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve végzi a munkáját. Hozzátette, hogy most kilenc emberük indult el a helyszínre. A szeretetszolgálat munkatársai kéthetes időintervallumokban előre tervezve, heti váltásban látnak majd el szolgálatot a helyszínen, mindig az adott helyzet elvárásaihoz igazodva.

Mindaddig így tesznek, amíg szükség lesz segítségre

– mondta.

Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője kifejtette, hogy azok az ipari falszárítógépek, amelyeket most Erdélybe küldtek, és amelyeket a 2010-es felsőzsolcai árvíz óta rendszeresen alkalmaznak, különösen fontos szerepet játszanak abban, hogy az átázott falú épületek egyenletesen száradjanak ki, így megőrizzék a statikai egyensúlyukat. Ellenkező esetben a lassabban száradó falrészek megrepedhetnek, az épület pedig a száradás során megrogyhat – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a jelenlegi szállítmánnyal 12 ilyen gépet küldtek az árvíz sújtotta erdélyi területre.

Szót ejtett arról is, hogy továbbra is várják a pénzbeli felajánlásokat az adomanyozz.hu oldalon keresztül és a 11784009-20200745 bankszámlaszámon. Mint mondta, szükség van segítségre, hiszen nem tudni előre, hogy meddig kell ellátni az embereket. Közölte azt is, hogy az adományokat a Romániai Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával juttatják el a katasztrófában érintett területekre.

Kiemelt kép: Rögzítik a segélyszállítmányt, amelyet az árvíz sújtotta Kovászna megyei erdélyi falvakból kitelepített rászoruló családok támogatására visznek Budapestről, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos logisztikai központjából 2025. június 3-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)