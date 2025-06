Trump szerint elképzelhető, hogy Joe Bident már 2020-ban „kivégezték”, és egy lélektelen klónnal pótolták

A május 31-én a Truth Social nevű platformon megosztott poszt másik felhasználótól származik, és olyan állításokat is tartalmazott, miszerint Biden helyét azóta „klónok, hasonmások és robotikusan megtervezett, lélektelen, gondolkodásra képtelen entitások” vették át.

Trump bejegyzése azt követően került nyilvánosságra, hogy Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője felszólította Jill Bident, a volt first ladyt, hogy szólaljon meg férje mentális hanyatlásával kapcsolatban, és azt állította, hogy a volt first lady összeesküvést folytatott férje egészségi állapotának eltitkolására – írja a USA TODAY.

Joe Biden 2021-től 2025-ig töltötte be az elnöki tisztséget. Indult az újraválasztásért is, ám kampányát a Trump elleni, nagy port kavaró vita után, tavaly nyáron megszakította. Májusban nyilvánosságra hozta, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála, amely áttétet képzett a csontjaiban is. A volt elnök úgy nyilatkozott, hogy optimista a kezelési tervvel kapcsolatban és azt várja, hogy sikerül legyőznie ezt a betegséget.