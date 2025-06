Oroszország nem kímélte Ukrajnát, 112 drónnal csapott le hajnalban

Újabb intenzív dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen keddre virradóra. A drónok többségét az ukrán védelmi erők kivédték, azonban 11 találatot így is regisztráltak a hatóságok. A támadások ismét a civil infrastruktúrát érintették.

Keddre virradóra az orosz erők 112 Sahíd típusú támadó drónnal és különböző típusú imitátor drónokkal támadták Ukrajnát – közölte az Ukrajinszka Pravda az ukrán légierő közleményére hivatkozva.

„Reggel 9.00 óráig a légvédelem 75 ellenséges Sahíd típusú és más típusú drónt semlegesített az ország keleti, déli és északi részén. Hatvanat tűzzel lőttek le, tizenötöt pedig elektronikus hadviseléssel eltérítettek a pályájukról” – olvasható közleményben.

A légierő szerint 11 helyszínen jegyeztek fel találatot.

A légitámadást az ukrán védelmi erők légiereje, légvédelmi rakétacsapatai, elektronikai hadviseléssel és pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó egységei, valamint mobil tűzcsoportjai verték vissza.

Az ukrán vezérkar közlése szerint június 2-án a védelmi erők 1100 orosz katonát, 7 tankot, 8 páncélozott harci járművet, 48 tüzérségi rendszert, 12 repülőgépet és egyéb haditechnikai eszközt ártalmatlanítottak. A hivatalos jelentés szerint tegnap a frontvonalon több mint 140 harci összecsapásra került sor, a legtöbb támadást az ukrán fegyveres erők a Donyecki területen található Pokrovszk irányában verték vissza.

Négyen sérültek meg Csernyihivben

Az egyik legnagyobb támadás a közép-ukrajnai Csernyihiv városát érte – közölte az Ukrajinszka Pravda. Dmitro Brizsinszkij, a csernyihivi városi katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a támadásnak – amelyben lakóházakat találtak el – négy civil sérültje van.

„Privát szektorban történt becsapódás egy Sahíd drónnal. Vannak civil áldozatok” – nyilatkozta Brizsinszkij. A dróntalálat következtében egy családi ház porig égett, valamint megsérült egy ötemeletes lakóépület, több magántulajdonú ingatlan, valamint iskolaépület, üzletek, egy buszmegálló és egy ipari létesítmény is.

Orosz támadás következménye a Csernyihivi területen 2025. június 3-án (Fotó: Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata/Facebook.com)

A támadás első jelentései szerint két ember sérült meg: egyikük súlyos, a másik közepesen súlyos állapotban került kórházba. Később Vjacseszlav Csauz, a csernyihivi területi katonai közigazgatás vezetője azt közölte, hogy:

„Három személy, egy nő és két férfi súlyos sérüléseket szenvedett és kórházba szállították őket.”

Az események későbbi fejleményeiről újabb információkat közölt Brizsinszkij. Eszerint a sebesültek száma négy főre nőtt – két nő és két férfi szerzett különböző fokú sérüléseket, mindannyiukat kórházba szállították.

A helyi hatóságok továbbra is dolgoznak a romok átvizsgálásán, miközben tűzoltók, mentők és rendőrök is a helyszínen tevékenykednek. A károk pontos mértékének felmérése és a helyreállítási munkálatok megkezdése folyamatban van.

Odesszát is támadás érte

Az ukrán riviéra központját, Odesszát is súlyos dróntámadás érte az éjjel. A több áldozatot követelő támadásban többek között a polgári infrastruktúra érintett, több helyen tűz ütöttek ki, számos lakóház pedig súlyos károkat szenvedett el.

„Újabb éjszakai orosz támadás. Lakóházakban és a polgári infrastruktúrában is károk keletkeztek, autók égtek ki. Mostanáig nem érkezett jelentés sérültekről”

– közölte Hennagyij Truhanov, Odessza polgármestere.

Később az ukrán katasztrófavédelem négy sebesültről számolt be. Több helyszínen tűz ütött ki, a legsúlyosabb egy élelmiszerraktárban keletkezett. A lakóövezetben két autó égett ki, valamint garázsok és házak rongálódtak meg. Rövid időn belül újabb jelentés érkezett, amely további sérültről adott hírt.

„Hajnalban az ellenség ismét csapást mért Odesszára támadó drónokkal. Öt ember megsérült. A támadás következtében lángra kapott egy élelmiszerraktár, lakóházak és személygépkocsik szenvedtek károkat. Az öt sérült közül egy személyt közepes súlyosságú állapotban kórházba szállítottak, a többiek helyszíni ellátásban részesültek”

– közölte Oleh Kiper, az odesszai területi katonai közigazgatás vezetője.

A Harkivi területen található Balklija városa is masszív dróntámadást szenvedett el, amelynek következtében egy civil meghalt, egy másik pedig megsérült. Vitalij Karabanov, Balklija város katonai közigazgatásának vezetője arról számolt be, hogy a támadás során több becsapódást is rögzítettek a város területén. „A csapások egy része egy civil vállalat területét, valamint nyílt területet ért. Emellett a száraz növényzet is lángra kapott. Sajnálatos módon az egyik vállalat munkatársa életét vesztette, egy másik pedig megsérült” – közölte Karabanov.

Kiemelt kép: Az orosz ágyúzás utáni pusztítás látványa, amely legalább három ember halálát okozta és kettőt megsebesített ma hajnalban az ukrajnai Kramatorszkban 2025. június 3-án (Fotó: Jose Colon/Anadolu via Getty Images)