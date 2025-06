Nemzeti összetartozás napja: emlékezés és segítség Székelyföldnek a parajdi katasztrófa után

A nemzeti összetartozás napján, június 4-én a közmédia tematikus műsorokkal idézi fel a trianoni békediktátum tragikus következményeit és a magyarság megmaradásért folytatott küzdelmét. Dokumentumfilmek, portrék, történelmi játékfilmek, kulturális és gasztronómiai műsorok emlékeztetnek arra, hogy a határokon átívelő nemzeti összetartozás nemcsak múlt, hanem élő jelen- és jövőformáló erő is. A napot karitatív akció is kíséri Székelyföld megsegítésére, a 1353-as adományvonal már elérhető.

A Duna, a Duna World és a Kossuth Rádió a nap folyamán reggel 6 és 22 óra között jelentkező karitatív adománygyűjtő élő műsorfolyama mellett – amelyet az Ökumenikus Szeretetszolgálattal közösen tartanak – a csatornák dokumentum- és ismeretterjesztő filmekkel, tematikus műsorokkal emlékeznek a magyar történelem egyik legtragikusabb napjára.

A Duna Televízión 7:53-tól láthatják az Itthon vagy! című turisztikai mini-sorozat Székelyföldet bemutató epizódját. 9:05-kor rövid portréfilmet mutat be a csatorna Léptem után nyomot hagyok címmel egy mesteremberről, aki kopjafákat, kettőskereszteket állít Erdélyben, amelyek mementóként hirdetik: 64 vármegye alkotta egykor Magyarországot. 9:35-ös kezdettel a Határtalanul – Két keréken a Kárpát-medencében című alkotást láthatják, majd Pozsgai Zsolt rendező Örökségül című filmje idézi fel 10:30-tól, hogy az Isten, a haza és a család hármas egységének nemzetmegőrző ereje van. A székelyföldi emberek megmaradásáért dolgozó Diószegi László székely pékmester munkásságát ismerhetik meg 13:30-tól a Kell egy csapat című portréfilmben. A Hazajáró 15:30-tól Szászföldtől Székelyföldig című epizódja látható. 19:30-tól Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék – Portréfilm Nyisztor Ilona csángó énekesről címmel dokumentumfilmben mutatja be a Duna a címszereplő pedagógus, művelődésszervező, a moldvai csángó kultúra nem hivatalos nagykövetének életét, a 22:00-kor kezdődő Örök hűség című zenés történelmi film pedig a trianoni diktátum traumáját jeleníti meg egy három fiút nevelő temesvári értelmiségi család életén keresztül.

A Duna World 7:40-től műsorára tűzi a Hagyaték című ismeretterjesztő sorozat Székelykapu – Átjáró a tündérkertbe című részét, 10:30-kor Vasparipával a Székelyföldi Legendáriumon című film kezdődik, déltől pedig az Isten szeme előtt című dokumentumfilmet tűzi műsorára a csatorna. Az 1940-es Erdélyi kastély című játékfilm 15:30-től látható a Duna World műsorán. 17:55-től Ha elmentem a dóm kapuja előtt… – Emlékképek és Trianon drámája Kassa magyar történelmében című ismeretterjesztő film kezdődik, 19:30-tól a Nemzeti összetartozás napja – Szarka Tamás: Kézfogás koncertjét tűzi műsorára a csatorna. 20:30-tól Az elveszett paradicsom – Dél-erdélyi barangolások Böjte Csabával című sorozat egy epizódja látható, 23:00-kor pedig A kapus halála című alkotásban emlékezik meg a csatorna a huszadik század magyar és jugoszláv-szerb futballtörténelem egyik legizgalmasabb alakjáról, Siflis Géza kapusról. Története mellett az akkori politikai, a trianoni békediktátum sportra vonatkozó hatásáról, a délvidéki magyarság sportjáról, annak Trianon utáni alakulásáról is szól a film.

A Muravidéki meseút című dokumentumfilmmel nyitja meg 10 órakor tematikus műsorfolyamát június 4-én az M5 kulturális csatorna, majd az Erdély – Ég és föld között című ismeretterjesztő sorozat A békesség útja című epizódját mutatja be, amelyben feltárulnak a régi mondák, és a ma is élő hagyományokon keresztül ismerhető meg, hogy mit jelent az embernek Erdély. A Hétköznapi Trianon című 2020-as magyar dokumentumfilmmel várja a nézőket június 4-én déltől az M5, amelyben két, Versailles-ban és az erdélyi Bonchidán a trianoni döntés okai után kutató fiatalt ismerhetnek meg, bemutatva az 1920 utáni, máig tanulságokkal szolgáló nemzetfejlődést, de a velünk élő trianoni diktátum következményeit is. A menekülő alma mater – a kolozsvári egyetem Szegedre költözésének története című dokumentumfilm után délután egy 1938-ban bemutatott fekete-fehér magyar játékfilmmel várja nézőit az M5. Az Uz Bence című, Nyirő József, erdélyi magyar író, katolikus pap azonos című regényéből készült adaptáció fő szerepeiben Jávor Pál, Bordy Bella és Szilassy László nyújt felejthetetlen alakítást. A 19 órakor kezdődő Carte Rouge – Vörös térkép című dokumentumfilm 1918-tól követi végig az eseményeket, amikor Teleki a bolgár front elvesztése után rájön, szükség lesz egy térképre, majd a 20. századi magyar történelem egyik legnagyobb hatású beszédét bemutató A beszéd – Apponyi a magyar ügy védelmében című művet is láthatják 21 órai kezdettel az M5-ön.

A közmédia kulturális csatornájának magazinműsorai is a nemzeti összetartozás napjával foglalkoznak. A 16:30-tól látható Librettóban megszólal az idei Petőfi Zenei Díj életműdíjas, Kossuth-díjas előadó Szarka Tamás Kézfogás koncertje kapcsán, betekinthetnek Berecz András, a nemzeti emlékezet és a nemzeti összetartozás értelmezéseire épülő Szívverés a magasban című fotókiállításába, továbbá megismerhetik Kincses Elődöt, akit Erdély autonómiájáért és a szabadságért tett erőfeszítései az erdélyi magyarság egyik kiemelkedő személyiségévé tette. A naphoz kapcsolódó kérdésekkel várja nézőit 17:30-tól az Ön is tudja!, a Versfilmek-sorozatban Reményik Sándor Magyarok, mindenütt… című versének feldolgozását láthatják. Június 4-én 8:40-től tűzi ismét műsorára a csatorna szombati M5 História című adását, amelyben felidézik a trianoni békeszerződést megelőzően született több fontos, az Osztrák–Magyar Monarchia, és azon belül Magyarország jövőbeli sorsát előrevetítő diplomáciai dokumentumokat, a 20 órakor kezdődő Ez itt a kérdés annak jár utána, hogy mennyire ismerik egymást a szétszakított nemzetrészek.

Ismerős Arcok koncerttel várja a napon nézőit az M2 Petőfi TV. Az idei Petőfi Zenei Díj Az év koncertje kategória győztes zenekar a 20 évvel ezelőtti Egy a hazánk című első lemezével kijelölte az azóta is járt utat. Dalaik nagy része a nemzeti összetartozás gondolatát járja körül. Szerdán 21:50-től a zenekar 25 éves évfordulóját ünneplő jubileumi koncertjét láthatják.

Az M2 Gyerekcsatorna a nemzeti összetartozás napjáról készült saját gyártású Ünneplőben című kisfilmjét a nap folyam többször is bemutatja, hasonlóan Szarka Tamás: Kézfogás című szerzeményéhez, továbbá a Hetedhét kaland is reflektál a magyarság összetartozására emlékeztető napra. A Csukás Meserádióban műsorra tűzik ezen a napon Szarka Tamás meséit, továbbá közös éneklésre is biztatják hallgatóikat, a Petőfi Zenei Díj életműdíjas előadóművész ugyanis ingyenes koncertet ad június 4-én, ahol 11 órakor több ezer ember énekli majd a Kézfogás című dalt.

Külhoni tudósítók nemzeti összetartozásról szóló jegyzetei adják a nap keretét a Kossuth Rádión. A nemzeti főadó Hajnal-tájt, Jó reggelt, Magyarország!, Délelőtt és Jó napot, Magyarország! című műsorai is kapcsolódnak a Nemzeti Összetartozás Napjához és a karitatív akcióhoz, majd 11 óra után A hely felvidéki kisközösségeket mutat be. A műsorban elhangzik a Krasznahorka büszke vára, és a Székely himnusz is. A Vendég a háznál arra keresi a választ, hogy van-e személyes kapcsolatuk a diákoknak a határon túli magyarokkal. Ismernek-e családi történeteket a békediktátum következményeiről, van-e tudásuk az okokról és a hatásokról. A 14:34-kor kezdődő Felfedező – nyelvről, irodalomról, zenéről adásában a néptánc magyarokat összekovácsoló ereje lesz a téma, majd 15:30 után a Kalendárium látja vendégül Szabó Pál Csabát, a Várpalotai Trianon Múzeum igazgatóját. Ugyanebben a műsorban betekinthetnek a nap alkalmából, Veszprémben rendezett kórustalálkozóba is. A napra különleges műsorral készül a Jó napot, Magyarország!, amelyben arra is várják a hallgatók válaszait, mit jelent magyarnak lenni. Az Este vendége Móczár Gábor, a Nemzeti Örökségvédelmi Intézet főigazgatója lesz, a Nagyokban pedig Gabona Ferenc tanár, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség elnöke és alapító tagja szólal meg, aki tevékenysége elismeréseként kiérdemelte a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. A tudományos-ismeretterjesztő Egyszer volt című sorozat 20:35-kor kezdődő adásában egy felvidéki kistelepülés Trianon utáni sorsát ismerhetik meg.

Az emléknap tiszteletére a Dankó Rádióban egész nap a szokásosnál is hangsúlyosabb szerepet kapnak a határon túli magyar előadók és szerzők felvételei, továbbá hallhatják a Felvidéki Népzenész Találkozó gálaműsorát is.

