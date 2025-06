Ukrajna hosszú időn át a NATO és Oroszország közötti ütközőzóna volt – erről beszélt Orbán Viktor mérvadó jobboldali véleményvezéreknek a CPAC után

Az illegális bevándorlás elleni fellépés, az orosz-ukrán háború és a világrend átalakulása, valamint a 2026-os választások is szóba kerültek azon a kerekasztalbeszélgetésen, amelyen Roger Köppel, a Weltwoche főszerkesztőjének moderálása mellett Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett a CPAC Hungary 2025 konferencia vendégeinek társaságában a Karmelita kolostorban.

A Mandiner által szemlézett beszélgetés első részében foglalkoztak az ukrajnai háborúval és az illegális migrációval, valamint szóba került a miniszterelnök tavaly nyári békemissziója is. Ezzel kapcsolatban először beszélt arról, mit is mondott neki Zelenszkij ukrán elnök, amikor annak idején találkoztak.

Elmondása szerint Orbán Viktor a mielőbbi tűzszünetről akarta meggyőzni az ukrán elnököt, mivel minél később történik ez meg, annál rosszabb lesz Ukrajnának.

„Zelenszkij ennek ellenkezőjéről próbált meggyőzni, szerinte az idő Ukrajnának dolgozik, végül pedig Ukrajna katonai győzelmet arat”

– fejtette ki Orbán Viktor, hogyan reagált Zelenszkij a miniszterelnök által elmondottakra. Orbán Viktor akkor és most is hangot adott annak az álláspontjának, hogy szerinte kizárólag egy orosz-amerikai tárgyalás tud véget vetni a háborúnak, ezért nem is személyesen az ukrán, hanem az akkori amerikai elnököt, Joe Bident teszi felelőssé a háború kitöréséért. Mindebben közrejátszik szerinte Ukrajna kivételes, egyben tragikus történelmi és földrajzi helyzete is.

„Noha rosszul hangzik, Ukrajna hosszú időn át egy ütközőzóna volt a NATO és Oroszország között”

– jelentette ki Orbán Viktor, majd azzal folytatta: „Ukrajnát végül magához húzta a Nyugat, azzal az intellektuális nyugati tévhittel, hogy ezt Moszkva elfogadja. Ez nem így lett. Éppen ezért igazi kihívás a nyugati vezetők számára, hogyan kommunikálják, hogy elvesztették a háborút.” A nyugati vezetők háborús, vagy a migrációs kérdésben tanúsított magatartásával kapcsolatban a miniszterelnök arról beszélt, hogy a Brüsszel és Magyarország között konfliktus alapja ideológiai természetű, szerintük „mindenképpen valami újat kell alkotniuk, amire még nem volt példa a világon.”

„Ilyen például a muszlim világ és a kereszténység egyesítése.”

„Mi nem hiszünk abban, hogy a múltban szerzett értékeket és tapasztalatokat új dolgokra kell cserélni, helyette abban hiszünk, ami a konzervatív politika alapja is, hogy ezekből tanulnunk kell, a jövő építése a múlt nélkül lehetetlen” – mondta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) a CPAC Hungary 2025 konferencia felszólalóinak társaságában a Karmelita kolostorban, 2025. június 1-jén (Fotó: YouTube)