További házak kiürítését rendelték el a hatóságok Parajdon, ideiglenes gátat is építenek

A legrosszabb forgatókönyvre is felkészülve további házak kiürítését rendelte el és ideiglenes gátépítésbe kezdett a Hargita megyei vészhelyzeti bizottság vasárnap este Parajdon, ahol a hatóságok úgy értékelték: fennáll a veszélye annak, hogy a vízzel elöntött régi sóbánya teteje beomlik – közölte az MTI a Székelyhon.ro hírportál információi alapján.

Az első, tíz ház kiürítéséről szóló délutáni bejelentés után az esti órákban már negyvenöt háztartás lakóinak kitelepítését rendelték el a hatóságok, miután

több helyen is kráterek keletkeztek a bánya tetején, a gátépítéssel pedig egy esetleges árhullám ellen próbálnak védekezni.

A lap Bíró Barna Botondtól, Hargita Megye Tanácsának elnökétől megtudta: rokonoknál, egy önkormányzati tulajdonú épületben, illetve panziókban szállásolták el a negyvenöt háztartásnak a lakóit, akiket ki kellett telepíteni a parajdi wellnessközpont közelében. Az önkormányzati vezető azt mondta, vasárnap este is nagy erőkkel zajlott a munka a veszélyesnek ítélt helyszínen:

védőfalakat és homokzsákokat helyeztek el, hogy mérsékeljék az épületekre és az infrastruktúrára leselkedő veszélyt.

A vízügyi szakemberek tanácsára egy hosszabb vízvetőt építenek a Parajd és Alsósófalva menti úton, ahol homokzsákokból gátakat is kialakítanak. A munkálatok azt követően kezdődtek el, hogy szombat este óta három új beszakadás jelent meg a vízzel feltelt bánya felszíni részén, egy nagyobb omlás pedig árhullámot gerjeszthet. A homokzsákokkal és a vízvetővel igyekeznek szabályozni a víz irányát, ha az árhullám valóban megtörténik.

A Hargita megyei önkormányzati vezető szerint folyamatosan ellenőrzik a problémás területet: óránként készülnek drónfelvételek, ugyanakkor a víz hőmérsékletét is vizsgálják. Hozzátette:

nagyon jól behatárolt veszélyzónáról van szó, és szerinte azok a lakók, turisták vagy táborozók, akiket nem evakuáltak, biztonságban vannak.

A román állami tulajdonban lévő Országos Sóipari Társaság (Salrom) által működtetett parajdi sóbányába a hét elején tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részlegét, a légúti betegségek kezelésére és látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a legújabb, Telegdy-bányát is. Szombaton Nicusor Dan államfő is felkereste a parajdi közösséget, és azt ígérte, hogy a hatóságok nem hagyják magukra a bajba jutott embereket: a bányászok és az idegenforgalomból élők kárpótlást kapnak, a sóbányát pedig – a lehetőségek szerint – részben vagy egészben, de legalább az idegenforgalom számára megpróbálják megmenteni.

Kiemelt kép: A parajdi sóbányát tulajdonló Salrom Rt munkatársai vizsgálják a korábbi víznyelőket 2025. május 30-án. Miután a Korond-pataknak a Só-szorosban lévő mederszakaszán kialakult víznyelőkbe ömlő víz teljesen feltöltötte a parajdi sóbánya tárnáit, a folyam visszatért a medrébe. Az előző napon fel kellett adni a föld alatti védekezést a sóbányánál, miután nem sikerült megóvni a beáramló víztől a létesítmény legújabb részlegét, a Telegdy-bányát (Fotó: MTI/Veres Nándor)