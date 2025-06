Több mint ötszáz ember őrizetben, közel kétszáz sérült – újabb adatokat közöltek a PSG győzelmét követő franciaországi zavargásokról

Tovább folytatódott a Paris Saint-Germain történelmi Bajnokok Ligája-győzelmét követő erőszakhullám Franciaországban. A francia belügyminisztérium vasárnapi közlése szerint országszerte 559 embert tartóztattak le, ebből 491-et Párizsban, miután a győzelem utáni ünneplés számos helyszínen zavargásokba torkollott.

A belügyi tárca szerint 192 ember megsérült, köztük 22 rendőr és hét tűzoltó.

Egyikük, egy pirotechnikai eszköz által megsebesített rendőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mesterséges kómába kellett helyezni.

A fővárosban több üzletet is kifosztottak, köztük a Place des Ternes környékén lévő Foot Locker üzletet, ahol mintegy harminc embert vettek őrizetbe. A Champs-Élysées-n és a Parc des Princes stadion környékén is komoly összecsapások voltak, 264 járművet gyújtottak fel, több buszmegállót megrongáltak, autókat gyújtottak fel, és tűzijátékokat, fáklyákat használtak a rendőrök ellen.

A rendőrség vízágyúkat és könnygázt vetett be a tömeg feloszlatására, miközben a zavargók többször is megpróbálták elérni a Diadalívet. A párizsi körgyűrű mentén is történt több rendbontás. A rendőrség közlése szerint a rendbontók közül sokan nem is követték a mérkőzést, kizárólag vandalizmus céljából érkeztek a helyszínekre.

Laurent Nunez, Párizs rendőrfőnöke hangsúlyozta:

„A mérleg alacsonyabb, mint amit korábban tapasztaltunk, de soha nem fogunk hozzászokni az ilyen mértékű erőszakhoz. Határozott választ fogunk adni.”

A Champs-Élysées-n megrendezett ünnepi parádét vasárnap délután megtartották, a korábbi összecsapások ellenére. A rendőrség létszámkorlátot vezetett be: legfeljebb 100 ezer fő vehetett részt a felvonuláson, ahol a PSG játékosai nyitott tetejű buszon ünnepelték a sikert.

A rendbontások Párizson kívül is folytatódtak. A délkelet-franciaországi Grenoble városában egy autós PSG-szurkolók közé hajtott, négy embert megsebesítve – kettőt súlyosan. A sofőr később feladta magát, a hatóságok szerint valószínűleg nem szándékos cselekmény történt.

Emmanuel Macron francia elnök „elfogadhatatlannak” és „igazolhatatlannak” nevezte az erőszakot. Kiemelte: a tetteseket azonosítják és felelősségre vonják. A köztársasági elnök egyúttal gratulált a klubnak a győzelemhez, és a vasárnapi parádét követően fogadta a PSG csapatát az Élysée-palotában.

Kiemelt kép: Rendőrök vesznek őrizetbe egy férfit a PSG szurkolóinak ünneplése közben a párizsi Champs-Élysées sugárúton 2025. május 31-én (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)