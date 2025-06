Parajdon egyre súlyosabb a helyzet a sóbányánál, újabb területeket önthet el a víz

Rendkívül súlyos a helyzet a parajdi sóbányánál, ahol a Korond-patak betörése miatt újabb beomlások történtek. A veszély miatt 45 ház lakóit kellett evakuálni, miközben a hatóságok versenyt futnak az idővel, hogy elhárítsák az esetleges szökőár fenyegetését.

Az Index beszámolója szerint egyre súlyosbodik a helyzet a parajdi sóbányánál, miután a Korond-patak április 18. óta ömlik be a föld alá, súlyos károkat okozva a több szintből álló bányarendszerben. A patak okozta vízbetörés következtében május 6-án biztonsági okokból teljesen lezárták a bányát, majd május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, amit június 6-ig meghosszabbítottak.

A helyszínről érkezett friss jelentések szerint újabb és újabb lyukak keletkeznek a sóbánya mennyezetén, és a beomlások már közvetlenül is fenyegetik az ott élőket.

A bányához közeli, Európa-szerte ismert turisztikai övezetből 45 háztartás lakóit kellett kitelepíteni, miután több kráter is megjelent a felszínen.

A legsúlyosabb forgatókönyv szerint a bánya mennyezete egyszerre szakadna be, ami több ezer köbméter víz hirtelen kiáramlásához vezetne – ez pedig szökőárat idézne elő, elsodorva a környező házakat. Szerencsére egyelőre nem robbanásszerű a mennyezet beszakadása, kisebb darabokban omlik, így a patak medre képes elvezetni a víz egy részét – mondta Balázs István, a parajdi Altus Hotel tulajdonosa az Indexnek.

A helyi hatóságok és politikusok is aktívan részt vesznek a védekezésben: vasárnap homokzsákokkal próbálták megvédeni az érintett házakat. A munkálatokban Tánczos Barna pénzügyminiszter és Bíró Barna Botond, a Hargita megyei tanács elnöke is fizikailag részt vettek, lapáttal a kézben segítve a védekezést.

A bánya utolsó, még szárazon maradt részét – a Telegdy-ágat – betongátakkal próbálták megmenteni, de ez sem vezetett eredményre.

Az utolsó föld alatti dolgozót is evakuálni kellett, így a bánya teljesen kiürült. Az események hátterében felmerült az emberi mulasztás gyanúja is, ami jelentős felháborodást váltott ki a helyiek körében. Múlt héten, csütörtökön kétszáz fős tömeg követelte Sebestyén József főmérnök lemondását, aki végül távozott is a posztjáról.

A hétvégén Parajdra látogatott Nicusor Dan frissen megválasztott román államelnök is, akinek ez volt az első vidéki látogatása hivatalba lépése óta. A helyszínen tett nyilatkozatában optimistán nyilatkozott a bánya jövőjéről, és biztosította a közvéleményt a kormány támogatásáról. Ugyanakkor Balázs István szerint gyakorlatilag a nullához közelít a bánya bármelyik szintjének megmentése vagy helyreállítása.

A veszélyhelyzet elhárítására a kormány sürgősségi támogatást hagyott jóvá, és a Korond-patak medrének elterelésén is dolgoznak.

A parajdi eseményekre nemcsak az országos, de a nemzetközi figyelem is kiterjedt: víz alatti drónokkal vizsgálják a helyszínt, és külföldi szakértők bevonását is tervezik.

A parajdi sóbánya sorsa továbbra is kérdéses, miközben a helyiek nap mint nap a közvetlen következményekkel szembesülnek – kitelepítéssel, megélhetésük elvesztésével, és a turizmus leállásával. Az elhúzódó katasztrófa végkimenetele pedig továbbra is beláthatatlan.

Kiemelt kép: A parajdi sóbányát tulajdonló Salrom Rt. munkatársai vizsgálják a korábbi víznyelőket 2025. május 30-án (Fotó: MTI/Veres Nándor)