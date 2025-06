Lélegzetvisszafojtva várja Donald Trump és Hszi Csin-ping megbeszélését a világ

Küszöbön áll az amerikai és a kínai elnök egyeztetése, ami elsősorban a kereskedelmi kapcsolatokat érinti majd – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap.

Az MTI beszámolója szerint a tárcavezető a CBS televízió vasárnapi politikai magazinjának adott interjújában kifejtette, hogy

az Egyesült Államok nem akar leválni kereskedelmi értelemben Kínáról, de a gazdasági kapcsolatokból származó kockázatokat mérsékelni akarja.

Scott Bessent szerint Kína nem bizonyul megbízható partnernek és visszatartja bizonyos termékek szállítását az Egyesült Államokba, amelyek exportjának folytatásáról megállapodás született a közelmúltban a két ország között kötött átmeneti kereskedelmi egyezség részeként. A miniszter ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök között „nagyon hamar” megtörténik egy beszélgetés, amely sok mindent tisztáz majd.

Howard Lutnick, a Trump-adminisztráció kereskedelmi minisztere a Fox News hírtelevízió vasárnapi magazinjában az amerikai–kínai kereskedelmi kapcsolatokról szólva úgy vélte, hogy a kínai fél késlelteti a megállapodásban foglaltak végrehajtását.

A miniszter azt ígérte, hogy július 9. előtt az Egyesült Államok számos kereskedelmi partnerével megállapodást köt, amelyeket „első osztályú egyezségeknek” nevezett.

Rávilágított, hogy a megállapodások piacnyitásról szólnak majd amerikai termékek előtt, valamint meghatározzák a jövőben alkalmazandó vámok mértékét. Howard Lutnick hozzátette, hogy átmeneti fennakadás után az Európai Unióval is zajlanak az egyeztetések. „Az EU ott van az asztalnál és tárgyal” – fogalmazott. Az Egyesült Államok és az Európai Unió kereskedelmi kapcsolatának kérdései is napirenden lesznek jövő csütörtökön Donald Trump elnök és Friedrich Merz német kancellár washingtoni találkozóján. A német kormányfő látogatását szombaton jelentették be Berlinben. A megbeszélésen szóba kerül majd az ukrajnai háború is.

Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottja szombaton egy interjúban bírálta Friedrich Merz bejelentését arról, hogy Németország nagy hatótávolságú Taurus-rakétákkal látja el Ukrajnát, felhasználási korlátozások nélkül.

Az amerikai diplomata szerint a német lépés az orosz–ukrán háború eszkalációjának lehetőségét hordozza magában.

Kiemelt kép: Hszi Csin-ping kínai elnök (b) és Donald Trump amerikai elnök egy 2017-es felvételen (Fotó: MTI/EPARoman Pilipej)