Kínai lézerfegyverrel védekezhet Moszkva az ukrán dróntámadások ellen – VIDEÓ

Az orosz–ukrán háború egyik eddigi legsúlyosabb dróntámadását hajtotta végre Ukrajna vasárnap, melynek célpontjai orosz harci repülőgépek voltak. A támadás során több orosz légi bázist is elértek, és több mint negyven bombázót vettek célba.

Különösen figyelemre méltó, hogy a támadás egyes elemeit az orosz belső területekről indították el – több ezer kilométerre az ukrán határtól.

A támadást megelőző napon egy videó jelent meg előbb a Telegramon, majd az X közösségi oldalon, amelyen állítólag egy lézerfegyver működés közben látható. A felvételen az eszközt egy járműre szerelve irányítják. Az orosz bejegyzések szerint a fegyver Kínától érkezett, és célja az ukrán drónok megsemmisítése lehet.

🇷🇺📹 Russian sources have released footage showing the use of the Chinese Low-Altitude Laser Defending System (LASS) to shoot down Ukrainian drones in the combat zone.

These appear to be the first documented visuals of the Chinese laser system in operational use in Ukraine. pic.twitter.com/CPMMQ7263b

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2025