Egymást sértegetve készül Peking és Washington a beharangozott Donald Trump-Hszi Csin-ping tárgyalásra

Május közepén még úgy tűnt, ha ideiglenesen is, de nyugvópontra juthat az április óta tartó amerikai-kínai vámháború, az elmúlt hét fejleményeinek fényében erre akkor lehet esély, ha sikerül megállapodnia Donald Trumpnak és Hszi Csin-pingnek az utóbbi időben egyre többször emlegetett és tervezett tárgyalásra. Trump beiktatása óta többször is jelezte, hogy szeretne közvetlen megbeszéléseket folytatni kínai kollégájával, azonban erre eddig nem került sor.

Amint arról korábban beszámoltunk, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter arról beszélt egy interjúban, hogy hamarosan sor kerülhet Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök kereskedelmi kapcsolatokat érintő megbeszélésére. Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója szintén azt mondta, hogy már ezen a héten sor kerülhet a Trump és Hszi elnök közötti telefonos tárgyalásra.

A tárcavezető arról beszélt, hogy az Egyesült Államok nem akar leválni kereskedelmi értelemben Kínáról, de a gazdasági kapcsolatokból származó kockázatokat mérsékelni akarja. Beszélt arról is, hogy

szerinte Kína nem bizonyul megbízható partnernek és visszatartja bizonyos termékek szállítását az Egyesült Államokba, amelyek exportjának folytatásáról nemrégiben megállapodtak.

A Bloomberg hétfőn megjelent elemzése szerint azonban azért lehet szükség a két vezető egyeztetésére, mert a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalások megrekedtek,

Peking azzal vádolja Washingtont, hogy ők sértették meg azt a kereskedelmi megállapodást, amelynek betartását az amerikaiak most számon kérik a kínaiakon.

Kína elsősorban azt kifogásolja, hogy az Egyesült Államok új, diszkriminatív korlátozásokat vezetett be egyoldalúan a mesterséges intelligenciával működő chipek exportjának ellenőrzésére, valamint korlátozzák a Kínába irányuló chiptervezési szoftvereladásokat, ezenfelül nem tetszésüket fejezték ki a kínai diákvízumok visszavonása miatt. Trump ezzel kapcsolatban a múlt héten fogadott el több különböző döntést, ahogy a a kritikus fontosságú amerikai repülőgép-hajtóművek alkatrészeinek és technológiájának Kínába történő exportját is leállította.

„Ha az Egyesült Államok továbbra is ragaszkodik a saját útjához, hogy megsértse Kína érdekeit, úgy Kína továbbra is határozott és erőteljes intézkedéseket fog hozni törvényes jogainak és érdekeinek védelmében”

– jelentették ki a kínai kereskedelmi minisztérium hétfői közleményében, amelyet idézett a Bloomberg, egyúttal hozzátették még a kínai közleményben, hogy szerintük Washington ezzel megsértette a január 17-én megbeszélteket, valamint a május közepén, Genfben tető alá hozott megállapodást, amellyel akkor még úgy látszott, hogy nyugvópontra juthat az amerikai-kínai kereskedelmi rivalizálás.

Azonban a kínai vádak szemben amerikai ellenvetések is állnak, Peking a közelmúltban elkezdte nagyobb fokozatra kapcsolni lítiumkitermelését, nagyobb hangsúlyt fektetve ezzel az önellátásra. Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő ezt kifogásolta is mondván, Kína nem gyorsította fel a csúcstechnológiás elektronikához szükséges kritikus ásványi anyagok exportját. Hasonló véleményt fogalmazott meg Michael Hart, a Kínai Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke is, aki arról beszélt: Kína bár múlt héten lazított a ritkaföldfémek exportján, de olyan ütemben, amely „lassabb, mint azt az ipar szeretné”.

Mindezt a geopolitikai érdekellentétek is magyarázzák, a kínai védelmi minisztérium elítélte Pete Hegseth amerikai védelmi miniszternek azt a kijelentését, miszerint Kína közvetlen fenyegetést jelent Tajvanra.

A világ két legnagyobb gazdasága közötti rivalizálás mindeközben a pénzpiacokon is érezteti a hatását: az ázsiai részvények értéke az amerikai részvényekkel párhuzamosan indult zuhanásnak, a honkongi tőzsdén 2,9 százalékkal esett a kínai részvények mutatója, ami a Bloomberg szerint a legnagyobb zuhanást jelenti két hónap leforgása alatt.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: Getty Images)