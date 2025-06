Robbanás történt egy hajón a Temzén – kilenc embert, köztük egy csecsemőt szállítottak kórházba

Kilenc ember, köztük egy csecsemő is megsérült egy súlyos hajótűzben, amelyet robbanás okozhatott a Temze partján, a dél-angliai Lechlade városánál. Az eset szombaton, nem sokkal dél előtt történt – írja a Daily Mail.

A brit hatóságok közlése szerint a tűz egy lakóhajón keletkezett, és bár a pontos körülmények még nem tisztázottak, egyelőre robbanásra gyanakszanak. A tűzeset után két sérültet mentőhelikopterrel szállítottak el: egy gyermeket a bristoli gyermekklinikára vittek, egy másik sérültet pedig az oxfordi John Radcliffe kórházba.

