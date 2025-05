Trump házassági tanácsokat adott Macronnak, miután a francia elnököt nyilvános arcon vágta felesége

A Daily Mail szerint, Peter Doocy, a Fox News riportere megkérdezte Trumpot, van-e tanácsa világvezetők közötti házasságra vonatkozóan. Trump frappáns válasza így szólt: „Menj biztosra, hogy zárva van az ajtó.” A megjegyzés nevetést váltott ki az Ovális Irodában, ahol Trump épp Elon Musk, a DOGE vezetője búcsúztatására tartott sajtóeseményt.

A Brigitte Macron által okozott jelenetet Emmanuel Macron később tréfás játéknak minősítette, és igyekezett minimalizálni a helyzetet. A pár azóta látványosan igyekszik közelséget mutatni, hogy eloszlassák a találgatásokat.

JUST IN – Lip reader reveals what French President Macron’s wife Brigitte said moments after shoving him in the face: „As she passes, she appears to mutter, ‘Dégage, espèce de loser,’ translated in English, ‘Stay away, you loser.’” – NYP pic.twitter.com/fl5OvG6ZaQ

