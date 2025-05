Órákig tartotta a víz felett férje fejét, akit egy 320 kilós szikla szorított maga alá Alaszkában

Kell Morris és felesége, Jo Roop egy eldugott gleccser környékén túráztak Alaszka vadregényes vidékén, amikor a tragédia megtörtént:

Felesége tartotta a férfi fejét a víz fölött, hogy ne fulladjon meg, miközben segítséget hívott. A mentőcsapat nehéz terepen küzdötte magát előre, egy helikopteres bevetésnek köszönhetően tudták csak időben elérni a helyszínt. A tűzoltók végül speciális emelőpárnák, kötelek és puszta erejük segítségével tudták kiszabadítani a férfit a szikla alól.

Alaska Man Survives ‘Without a Scratch on Him’ After Being Pinned for Hours Underneath 700 Lbs. Boulder in ‘Extreme Terrain’ https://t.co/HW5FazpljK

