Véletlenül 8 ezer méter magasra repített a légáramlat egy siklóernyőst – VIDEÓ

Egy hirtelen kialakult, felfelé tartó légáramlat 8 ezer méteres magasságba sodort egy siklóernyőst az észak-kínai Csilien-hegység közelében. A férfi az extrém hideg és az oxigénhiányos körülmények miatt rövid időre az eszméletét is elvesztette. Peng Jü-csiang csodával határos módon túlélte a repülést, azonban a szabálytalanságok miatt féléves eltiltást kapott. A férfi sisakkamerája elképesztő félvételeket készített arról, hogy milyen körülmények uralkodtak a kereskedelmi repülőgépek szintjén.

Peng Jü-csiang, egy kínai siklóernyős váratlanul sodródott életveszélyes helyzetbe, miután egy erős feláramlás 8 ezer méteres magasságig emelte – számolt be az esetről The Guardian.

A férfi az észak-kínai Csilien-hegységben körülbelül 3 ezer méteres magasságból indult el, hogy kipróbáljon egy használtan vásárolt felszerelést. Peng körülbelül öt éve siklóernyőzik, ám ezúttal nem nyújtott be repülési tervet, mivel csak egy rövid ideig gyakorolt volna.

Alig húsz perccel a felszállás után egy erőteljes feláramlás ragadta magával, ami több mint 5 ezer méteres szintemelkedéssel a kereskedelmi repülőjáratok szintjéig repítette.

Az eseményeket Peng sisakkamerája is rögzítette, miközben majdnem olyan magasra került, mint a Mount Everest.

A videón jól látható, ahogyan a férfi a felhők fölé emelkedik. A mínusz 35 Celsius-fokos hideg miatt Peng arcát és testét is jég borította be.

A siklóernyős körülbelül egy órát töltött a levegőben, és végül nagyjából 30 kilométerrel a felszállási ponttól sikerült földet érnie.

A leszállás után Peng arról számolt be, hogy a kezei teljesen elzsibbadtak, miközben rádión keresztül próbált kommunikációs kapcsolatot tartani egy barátjával. A levegőben töltött idő alatt többször is zavartságot mutatott, az oxigénhiány miatt pedig az eszméletét is elvesztette egy rövid időre.

Az ügyet végül balesetként kezelték, de a szabálytalanságok miatt Peng féléves eltiltást kapott.

A kínai hatóságok szerint a repülésről készült videót engedély nélkül publikálták, ami rontotta az eset megítélését.

A férfit arra is kötelezték, hogy viselkedése negatív következményeiről egy írásos jelentést készítsen.

A hivatal azt is közölte, hogy amennyiben Peng világrekordot állított volna fel, az sem lenne hivatalos, mert a felszállása nem volt regisztrálva. Az elért magasság azonban közel van a jelenlegi csúcshoz, amelyet Ewa Wisnierska tart. A német nőt még 2007-ben Ausztráliában repített 9946 méter magasra egy légáramlás. Wisnierska mintegy 40 percig volt eszméletlen, és csak a földet érés után, a műszerek alapján tudta meg, hogy milyen magasra jutott.

Habár Peng nem döntött rekordot, túlélése önmagában is rendkívüli, és egyúttal figyelmeztetés is a siklóernyőzés kockázataira.

Kiemelt kép forrása: YouTube