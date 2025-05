Történelmi áttörés: a világon elsőként vetett be lézerfegyvert éles harcban Izrael – VIDEÓ

Izrael a világon elsőként Magen Or, vagyis Fénypajzs néven nagyszabású hadműveleti lézerfegyvert vetett be drónok és rakéták elfogására. Ezzel az elhárító rendszerrel lőtték ki a libanoni síita Hezbollah több tucat drónját. A katonai jelentések szerint az elfogások aránya kiemelkedően magas volt, nemzeti jelentőségű létesítményeket, és civilek életét védték az új rendszerrel – írja az MTI.

Az újítás különösen gazdasági szempontból fontos, ugyanis az ellenséges lövedékek ellen indított elfogórakéták több tízezer dollárba kerülnek, míg ez a rendszer egyenként mintegy öt dolláros költséggel semmisíti meg a rakétákat vagy drónokat.

BREAKING – The Israeli Defense Forces recently tested the “Magen Or” (Shield of Light) laser interception system in northern operations.

The system effectively neutralized several hostile UAVs, including four Hezbollah drones, demonstrating high precision and reliability.… pic.twitter.com/iafWqYiaKW

