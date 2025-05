Szükségállapot Kanadában: több mint tizenhétezer embert kellett kitelepíteni gyorsan terjedő erdőtüzek miatt – VIDEÓ

Wab Kinew elmondta: Manitoba történetének eddigi legnagyobb evakuációs műveletéről van szó. Az egész tartományra vészhelyzetet hirdettek, a régióban jelenleg 22 aktív erdőtűz pusztít – írja az MTI.

A manitobai kormányfő arról is tájékoztatott:

A szövetségi kormány haladéktalanul katonai repülőgépeket bocsát rendelkezésre, amelyekkel Manitoba északi, félreesőbb településeiről is biztonságba tudják helyezni az embereket – mondta el Kinew.

🚨🇨🇦 Saskatchewan & Manitoba declare states of emergency as wildfires rage. Over 19,000 evacuated, Shoe Fire (216,000+ ha) & Kenora 20 (31,276 ha) remain uncontrolled. Smoke spreads across Canada & US.#Saskatchewan #Manitoba #ShoeFire #Kenora #wildfire pic.twitter.com/0ocs2I5TGj

— In Bulletin (@inbulletinnews) May 30, 2025