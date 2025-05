Indiában többen meghaltak egy petárdagyárban bekövetkezett robbanásban – VIDEÓ

A tájékoztatás szerint a robbanás csütörtökön, az állam Szri Muhtár Száhib nevű körzetében történt, az áldozatok pedig a gyár munkásai – számolt be róla az MTI.

Sri Muktsar Sahib, Punjab: A blast at a firecracker factory on Singhewala-Faridkot Kotli Road in Muktsar Sahib’s Lambi area caused the death of five workers and injured more than twenty. The collapse of a two-story building trapped several workers under rubble. Rescue operations… pic.twitter.com/BFWnwvq3Li

— IANS (@ians_india) May 30, 2025