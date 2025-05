Imaláncot hirdetnek a békéért és a lelki megújulásért a Kárpát-medencében

Az Erdélyi Gyülekezet és a Református Fiatalok Szövetsége az egész Kárpát-medencére kiterjedően imaláncot hirdet a békéért, az orosz-ukrán háború békés lezárásáért, minden békét akaró európai politikus életéért, és mindazok megvilágosodásáért, akik a béke fontosságát még nem ismerték fel – közölte a két szervezet csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint mindezek mellett imádkoznak a magyar nemzet egységéért is és a keresztyén felekezetek lelki megújulásáért.

Az imaláncot igei üzenettel Fazekas István, az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkésze nyitja meg a szervezet június 1-én, vasárnap 10 órától kezdődő istentiszteletén, a Reménység Szigetén.

Az imaláncot ezen a napon közvetlenül a déli harangszó után kezdik el – tették hozzá.

„Imádkozzunk együtt minden vasárnap a déli harangszó után egészen augusztus 31-ig, a nyár utolsó vasárnapjáig! Legyen béke és valódi lelki megújulás! Bízzuk magunkat Istenünkre, aki mindezeket megadhatja nekünk!”

– áll a közleményben.

A déli harangszó eredete 1456-ra nyúlik vissza: III. Callixtus pápa elrendelte, hogy minden nap harangozzanak és imádkozzanak a keresztény világban a nándorfehérvári vár védőiért a török elleni harc idején. Miután július 22-én a keresztény sereg győzelmet aratott, a harangszó a hálaadás jelképe lett. A harangozást a következő évben délre időzítették, és 1500-ban újra megerősítették: a hívek ezután is imádkozzanak a török veszedelem megszűnéséért. A győzelem emlékére a déli harangszó hagyománya azóta is fennmaradt. 2011-ben az Országgyűlés július 22-ét hivatalosan is a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította.

