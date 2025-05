„Tűnj innen, te lúzer” – szakértők elemezték Emmanuel Macron feleségétől kapott pofonját

Emmanuel Macron francia elnök szerint felesége, Brigitte Macron csak viccelődött azon a videón, amelyen látványosan megütötte őt. Judi James testbeszédszakértő szerint azonban szó sincs ártatlan tréfáról, és a felvételek alapján inkább egy sokkoló jelenetről volt szó. A témában egy szájról olvasó szakértő is megszólalt, aki szerint Brigitte Macron jól láthatóan lúzernek nevezte férjét.

Az egész világot bejárta a felvétel, amelyen Brigitte Macron lekevert egy pofont a férjének. A jelenet egy repülőgépen játszódott le a Hanoiban való landolásuk után, és épp elég ideig tartott ahhoz, hogy a kamerák megörökítsék. Emmanuel Macron később úgy magyarázta a történteket, hogy csak viccelődtek, és az esetet teljesen túldimenzionálták.

Judi James brit testbeszédszakértő szerint a francia elnök magyarázata nem állja meg a helyét, és a felvételek alapján szó sincs ártatlan tréfálkozásról. „Nem nevezném játékosnak azt a gesztust, amit a repülőgépen láttunk” – árulta el Judi James a Daily Mail felkérésére.

Megjegyezte, hogy nevetésre, és közös viccelődésre utaló jelek sem láthatóak a felvételen. A szakértő szerint Emmanuel Macron ugyan gyorsan magára talált, integetett, mintha mi sem történt volna, de közben megérintette az arcát, ellenőrző, reflexes mozdulattal, ami nem a nevető párok tipikus viselkedése.

A videón az is látható, hogy a francia elnök nem csupán meglepődött, elfordította a fejét, és ki kellett nyújtania a kezét az egyensúly megtartásához. Ez nem utal könnyed incselkedésre, inkább egy komolyabb, váratlan helyzetre.

Judi James egyenesen „sokkolónak” nevezte Brigitte Macron gesztusát, és arra kérte a közvéleményt: gondolják végig, vajon akkor is tréfaként kezelnék-e a történteket, ha Emmanuel Macron ütötte volna meg a feleségét.

A szakértő szerint a túljátszásnak egyértelmű jelei voltak, hiszen mindkét fél görcsösen próbált „jó benyomást” kelteni. „A nem verbális jelzéseik túlzásokba estek. Ez pánikra utal, arra, hogy kétségbeesetten próbálják elhitetni, hogy minden rendben van.”

Lúzernak nevezhette férjét Brigitte Macron

A The Express által megszólaltatott szájról olvasó szakértő úgy látja, hogy Brigitte Macron szóban is porig alázta férjét. Elemzése alapján a repülőgép lépcsőjének tetején a francia elnök a karját nyújtotta Brigitte felé, ám a first lady ezt figyelmen kívül hagyta, és inkább a korlátba kapaszkodott.

A szakértő szerint ekkor halkan de jól kivehető mondattal Brigitte Macron úgy szólította meg férjét, hogy: „Tűnj el, te lúzer.”

Hozzátette, hogy Macron válasza ennél sokkal békülékenyebb volt, és arra kérte feleségét, hogy „próbáljuk meg, kérlek.”

A lap szerint a testbeszéd és a kiszivárgott mondatok alapján is úgy tűnik, hogy a Macron-házaspár kapcsolatában egy mélyebb feszültség húzódik.

Kiemelt kép: Brigitte Macron és Emmanuel Macron (Fotó: MTI/EPA/Andre Pain)