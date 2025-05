Lezuhant a haditengerészet egyik repülőgépe Dél-Koreában – VIDEÓ

A baleset helyi idő szerint 13 óra 50 perckor történt – derült ki a tájékoztatásból.

A South Korean Navy P-3C maritime patrol aircraft with four people on board crashed today in the Gyeongsangbuk-do Province. pic.twitter.com/wW14OhzJZZ

— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) May 29, 2025