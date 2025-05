Ukrajna több száz drónnal válaszolt Oroszországnak, egy drónfejlesztő üzemre is csapást mértek Moszkva közelében

Ukrán drónok támadták meg a Moszkva közeli Dubna városában működő Kronstadt drónfejlesztő üzemet, miközben az orosz légvédelem állítása szerint egyetlen éjszaka alatt közel 300 drónt semmisített meg több régió felett.

Ukrán drónok támadták meg a Moszkva közeli Dubna városában található Kronstadt nevű drónfejlesztő üzemet – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda orosz Telegram-csatornákra hivatkozva.

A közösségi médiában terjedő videókon látható, ahogy drónok repülnek Dubna fölött, majd robbanás és tűz üt ki a becsapódást követően. A helyi lakosok a felvételeken azt mondják:

„megint eltalálták Kronstadtot” – utalva arra, hogy nem ez az első eset, hogy az üzem célponttá vált.

A Kronstadt vállalat saját honlapja szerint drónok és repüléstechnikai berendezések fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.

Атака на завод „Кронштадт” у Московській області. Цей завод створює дрони та авіатехніку. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/i6jNPwbv5B — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere a nap folyamán 17 közleményt tett közzé a dróntámadásokról. Közlése szerint a légvédelem legalább 31, Moszkva irányába tartó drónt semmisített meg. Szobjanyin hozzátette, hogy nemcsak Moszkvát, hanem a Zelenográd nevű elővárost is célba vették, de komolyabb károkról vagy áldozatokról egyik helyszínen sem számolt be. A mentőszolgálatok továbbra is dolgoznak a roncsok eltakarításán.

Dubnát gyakran nevezik „tudományos városnak”, és a Moszkvai terület északi részén, körülbelül 121 kilométerre fekszik az orosz fővárostól.

Дрон над Москвою. Відео з Telegram-каналу Baza pic.twitter.com/RRy0EP8hlK — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025

Az orosz hadsereg szerint közel 300 drónt semmisítettek meg, több reptér ideiglenesen leállt

Később az orosz védelmi minisztérium is közleményt adott ki, mely szerint május 27-én 21.00 és május 28-án 7.00 között összesen 296 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el az orosz légvédelmi rendszerek. A támadások több régiót is érintettek, köztük a Moszkvai területet, valamint Brjanszk, Belgorod, Vlagyimir, Voronyezs, Ivanovo, Kaluga, Kurszk, Orel, Rjazan, Szmolenszk, Tver és Tula környékét. Az orosz polgári légi közlekedési felügyelet (Roszaviacija) szerint az éjszaka folyamán három moszkvai repülőtér – Seremetyevo, Vnukovo és Zsukovszkij – felfüggesztette működését egy időre.

Ugyanakkor a tárca – szokásához híven – nem közölte, pontosan hány drón hatolt be orosz légtérbe, és milyen következményekkel jártak a támadások. Azt azonban közölték, hogy az orosz hadsereg válaszul nagy pontosságú, légi, tengeri és szárazföldi indítású fegyverekkel, valamint csapásmérő drónokkal hajtott végre támadásokat „kizárólag ukrán katonai létesítmények és a védelmi ipar vállalatai ellen”. (Az elmúlt napokban valójában több tucat ukrán civil halt meg a lakóövezeteket ért orosz támadások miatt.)

Az orosz védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy

„a hadsereg minden újabb terrorista támadásra és a kijevi rezsim provokációira válaszul folytatni fogja a megtorló csapásokat”.

Az elmúlt hónapokban egyre gyakoribbá váltak a mélyen orosz területre hatoló ukrán dróntámadások, melyek célja vélhetően az orosz hadiipari kapacitások megzavarása és a háborús logisztika gyengítése.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock. com)