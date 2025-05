Tragikus gázolás Manchesterben: hároméves kislány halt meg a „legalább húsz csík kokaint” fogyasztó sofőr miatt

Rawal Rehman, a manchesteri Lambton Road környékéről származó férfi február 22-én okozta a tragédiát, amikor figyelmen kívül hagyta a megállásra figyelmeztető jelzéseket, és Mercedes Sprinter típusú furgonjával összeütközött egy villamossal. A baleset után a járdára hajtott, ahol éppen a hároméves Louisa „Lulu” Palmisano sétált a szüleivel.

A gázoló nem nyújtott segítséget, hanem egy taxiba szállva elmenekült a helyszínről. A rendőrség két nappal később egy étteremben fogta el, miután a furgonjában talált dokumentumok alapján beazonosították – számolt be róla a Sky News.

#JAILED | Rawal Rehman (28/11/1988) was sentenced to 12 years at Manchester Crown Court today for causing the death by dangerous driving of three-year-old Louisa (Lulu) Palmisano.

Rehman was arrested by officers two days after the fled the scene.

— Greater Manchester Police (@gmpolice) May 27, 2025