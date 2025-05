Szijjártó Péter: Izrael Magyarország barátja és stratégiai szövetségese

Izrael Magyarország barátja és stratégiai szövetségese, ennek megfelelően a zsidó állam a jövőben is számíthat hazánkra a nemzetközi porondon – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Jeruzsálemben.

A tárcavezető az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral való találkozóján mindenekelőtt leszögezte, hogy Izrael Magyarország barátja és stratégiai szövetségese egyben.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy Közép-Európa biztonsága nagyon szoros kapcsolatban áll a Közel-Kelet biztonságával. Ezért nagyon is érdekeltek vagyunk a régió stabilitásában” – fejtette ki.

Majd rámutatott, hogy a terrorfenyegetettség egyre súlyosabb kihívás világszerte, ezért hazánk erősen támogat minden erőfeszítést ezzel szemben.

„Ezért a lehető leghatározottabban elítéljük a Hamászt. És követeljük a túszok szabadon bocsátását. És sajnálattal állapítjuk meg, hogy egy magyar állampolgár még mindig a túszok között van” – mondta.

„Reméljük, hogy a nemzetközi közösség tovább növeli a nyomást a Hamászon, hogy engedje szabadon az összes túszt, beleértve a magyar Omri Mirant is” – tette hozzá.

Szijjártó Péter sérelmezte az Izraellel szembeni nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek a szavai szerint az Európai Unión belüli vitákban is jelen vannak.

„Mi határozottan elutasítjuk az ilyen jellegű megközelítést, legyen szó a társulási tanács felfüggesztéséről vagy az izraeli állampolgárok elleni szankciókról. Tehát a jövőben számíthatnak ránk” – erősítette meg.

Illetve üdvözölte a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődését, külön kitérve az információtechnológiai, a védelmi ipari, az orvostechnológiai és az élelmiszeripari szektorra.

A miniszter érintette a kneszet elnökével folytatott tárgyalását is, és arról számolt be, hogy Amir Ohana is úgy vélekedett, hogy jó befektetés Magyarország jövőjébe és biztonságába az a napi egymillió eurós pénzbírság, amelyet a kormánynak azért kell fizetnie, mert nem engedi be az illegális bevándorlókat.

„Vannak ügyek, amelyekben nem lehet kompromisszumokat kötni, vannak ügyek, ahol a pénzbüntetés sem tántoríthat el minket. Magyarország biztonságát, nyugalmát, identitását meg kell őrizni, s ezt csak úgy tudjuk megőrizni, ha nem engedünk be illegális migránsokat” – szögezte le.

„Ebben a kérdésben is teljes mértékben elkötelezettek vagyunk. Nem véletlenül játszik nálunk az izraeli labdarúgó-válogatott, nem véletlenül játszanak nálunk izraeli klubok, tudják, hogy nálunk biztonságban vannak. Magyarország egy békés és biztonságos hely, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon” – összegzett.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Gideon Szaár izraeli külügyminiszter találkozója Jeruzsálemben 2025. május 28-án (Fotó: MTI/KKM)