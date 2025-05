Engedélyezték a medvehús fogyasztását Szlovákiában, a döntés komoly felháborodást váltott ki

Jóváhagyta a szlovák kormány a barna medvék húsának fogyasztását. A döntés célja, hogy az engedélyezett kilövések után ne vesszen kárba az állatok húsa. Az intézkedés komoly felháborodást váltott ki. A természetvédők szerint a rendelet súlyosan sérti az európai természetvédelmi normákat. A barna medve védett faj az EU-ban, így a szlovák kormány döntése akár uniós szinten is napirendre kerülhet.

Szlovákia hivatalosan is engedélyezte, hogy a kilőtt barna medvék húsát értékesítsék – jelentette be Filip Kuffa, a szlovák környezetvédelmi minisztérium államtitkára. A BBC beszámolója szerint az intézkedés része annak a kormányzati tervnek, amely alapján 350 példányt lőnének ki, az ott élő mintegy 1300 barna medvéből. Szlovákiában az utóbbi hónapokban megszaporodtak a medvetámadások, áprilisban pedig egy halálos incidens is történt.

Filip Kuffa hétfőn úgy nyilatkozott, hogy minden problémásnak minősített és szabályosan elejtett medve húsát el lehet fogyasztani: „A medvehús ehető, és megfelelő jogi keretek között el is adható” – mondta az államtitkár a Felvidék.ma szerint.

Hozzátette, hogy a folyamat teljesen törvényes, és minden érintett – a medvék elejtését végző szervezetek, illetve a medvehúst kínáló éttermek – a megfelelő engedélyek birtokában lesznek. Azok, akik tovább szeretnék értékesíteni a medvehúst, például vendéglátóipari egységek számára, kötelesek lesznek beszerezni az úgynevezett CITES-tanúsítványt, amely igazolja, hogy az adott egyedet legálisan lőtték ki, és lehetővé teszi, hogy a húsból készült ételeket éttermek is kínálhassák.

Tiltakoznak a döntés ellen

Több civil szervezet is feljelentést tett a szlovák minisztérium ellen, mivel a szlovák és az európai jogszabályok csak a konkrét problémás egyedek leölését engedélyezik, a tömeges kilövést nem. „Az államtitkár ezzel a kijelentéssel beismeri, hogy a minisztérium lehetővé teszi a trófeavadászatot”– reagálta Marián Hletko, a Mi vagyunk az erdő nevű kezdeményezés aktivistája a Denník N-nek, hozzátéve, ez is bizonyítja, hogy nem a problémás egyedek eltávolításáról van szó.

Az intézkedést az ellenzéki Progresszív Szlovákia párt képviselője, Tamara Stohlová is bírálta. Véleménye szerint Kuffáék „mészárszékké változtatják a környezetvédelmi minisztériumot”.

A BBC azt is megjegyezte cikkében, hogy a barna medve az Európai Unióban védett faj, és a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) listáján a mérsékelten veszélyeztetett kategóriában szerepel. Az uniós szabályozás szerint csak kivételes esetekben, például közvetlen életveszély esetén lehet kilőni a ragadozókat. A szlovák kormány viszont az állomány túlszaporodásával indokolja a kilövésüket, és azt állítja, hogy a medvék veszélyt jelentenek az emberekre.

A Greenpeace Szlovákia szakértője, Miroslava Abelová felelőtlennek minősítette a kilövéseket, hangsúlyozva, hogy a kabinet figyelmen kívül hagyja a tudományos javaslatokat és a természetvédelmi törvényeket.

Bár medvehúst ritkán fogyasztanak Európában, néhány észak- és kelet-európai régióban különlegességnek számít. Néhány esetben a medvehús fogyasztása kockázatos lehet, mivel a Trichinella élősködő fonálféreg komoly betegséget okozhat az emberi szervezetben. Az EU élelmiszer-biztonsági szabályzata kötelezővé teszi a medvehús Trichinella-vizsgálatát értékesítés előtt, és csak akkor engedélyezik az árusítást, ha a hús megfelelően hőkezelt.

A szlovák kormány döntése várhatóan uniós szinten is napirendre kerülhet, mivel sokak szerint a barna medvék elleni fellépés inkább politikai haszonszerzés célját szolgálja, semmint a valódi biztonsági szükségszerűséget.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)