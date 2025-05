Oroszország szerint a Vatikán nem olyan tényező, amely képes lenne közvetíteni az orosz–ukrán háborúban

Oroszország nem tartja alkalmasnak a Vatikánt az ukrajnai háború béketárgyalásainak helyszíneként. Magas rangú orosz tisztviselők érvelése szerint a Szentszék a katolicizmus központja, Olaszország, a NATO- és az EU-tagállama öleli körül, és számos orosz tisztviselő a szankciók miatt be sem léphetne az országba. A Kreml inkább Törökországot vagy arab országokat látna szívesen közvetítőként.

Moszkva nem látja a Vatikánt komolyan vehető színtérként az Ukrajnával folytatandó béketárgyalások számára.

Indokaik között szerepel, hogy a Szentszék a katolicizmus központja, és Olaszország veszi körül, amely a NATO és az Európai Unió tagja, ráadásul Ukrajna egyik aktív támogatója

– írja a Reuters három magas rangú orosz forrásra hivatkozva.

A tisztviselők azt is hangsúlyozták, hogy sok magas rangú orosz vezető a nyugati szankciók miatt nem tudna eljutni a Vatikánba, mivel a közvetlen repülőjáratokat Moszkva és Róma között már a háború kezdetén, 2022. február 24-én felfüggesztették.

Bár a Vatikán nyilvánosan nem reagált az ötletre, amelyet Donald Trump amerikai elnök vetett fel egy Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonhívás után, Giorgia Meloni olasz kormányfő múlt héten megerősítette, hogy a jelenlegi pápa, a történelmi jelentőségű első amerikai származású egyházfő, XIV. Leó készséget mutatott a tárgyalások fogadására.

„Oroszországban a Vatikánt egyáltalán nem tekintik olyan tényezőnek, amely képes lenne közvetíteni egy ennyire összetett konfliktusban”

– fogalmazott névtelenséget kérve egy Kreml-közeli forrás.

A három forrás egyetértett abban, hogy Oroszország és Ukrajna is túlnyomórészt keleti ortodox keresztény ország, míg a Vatikán – katolikus jellegén és NATO-tagállami környezetén túl – kulturálisan és geopolitikailag is távol áll ettől a világtól.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken ironikusan úgy nyilatkozott, hogy a Vatikánt választani tárgyalási helyszínnek kissé „kifinomulatlan” ötlet. Egy másik orosz tisztviselő cinikusan megjegyezte: „csak a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság lenne ennél is jobb helyszín,” utalva arra, hogy a bíróság elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen háborús bűnök vádjával. A Kreml ezt a lépést elfogult politikai döntésnek tartja, amelynek nincs jelentősége Oroszország számára, mivel az ország nem ismeri el a bíróság joghatóságát.

A vallási különbségeken túl a gyakorlati akadályok is jelentősek: számos magas rangú orosz tisztviselő nem léphet be az Európai Unióba, és a közvetlen járatok megszűnése tovább nehezíti az esetleges diplomáciai mozgásteret. Az orosz fél inkább olyan országokat lát potenciális tárgyalási helyszínként, mint Törökország, az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar vagy Omán. Vlagyimir Putyin többször is dicsérte e térségek szerepvállalását a békeközvetítésben.

Mind a Kreml, mind a Vatikán elutasította, hogy kommentálja a Reuters megkeresését. A Kreml szóvivője korábban csupán annyit mondott: még nem született döntés a lehetséges béketárgyalási helyszínekről.

Kiemelt kép: Megrongált lakóház Kijevben 2025. május 25-én (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)