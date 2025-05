Nem fért be a CT-be: egy lóklinikán vizsgálták meg a sérült, 140 kilós teknőst

Egy 137 kilogrammos álcserepesteknős került kórházba Floridában, miután egy hajó elütötte az Atlanti-óceán partjainál. A Pennywise névre keresztelt teknős állapota stabil, de méretei miatt különleges megoldásokra volt szükség az orvosi vizsgálatokhoz.

A Juno Beachen működő Loggerhead Marinelife Center teknőskórháza fogadta az állatot, de hamar kiderült, hogy a szokásos orvosi eszközeik nem tudják kezelni a mérete miatt. A 302 fontos (mintegy 137 kilogrammos) teknős nem fért be az ottani CT-gépbe – írta a The Associated Press.

A szakemberek ezért gyorsan cselekedtek: előbb egy közeli emberi kórházba, a Jupiter Medical Centerbe vitték Pennywise-t, de ott sem járt sikerrel a beavatkozás – az emberi CT-gép sem bizonyult elég nagynak.

A végső megoldást a Palm Beach Equine Clinic jelentette Wellington városában, ahol lovak számára kialakított képalkotó berendezéssel végül sikerült elvégezni a vizsgálatot.

„Szerencsére a ló-méretű gépbe befért ez a hölgy” – mondta Heather Barron, a Loggerhead Marinelife Center vezető állatorvosa és tudományos igazgatója az Associated Pressnek.

A CT-felvételek egy örömteli meglepetéssel is szolgáltak: Pennywise tojásokat hordoz.

„Reméljük, hogy mihamarabb visszajuttathatjuk a természetbe, hogy lerakhassa a tojásait” – tette hozzá Barron. Az álcserepesteknős veszélyeztetett faj, és a nőstények évente több fészekaljat is lerakhatnak.

A sérült teknőst az Inwater Research Group kutatói találták meg, amikor a víz felszínén sodródva észlelték. A páncélján látható tompa sérülések már gyógyulásnak indultak, a szakértők szerint körülbelül egy hónaposak lehetnek.

A CT-vizsgálat során a gerincvelőt körülvevő csontoknál is kimutattak károsodást, így Pennywise jelenleg erős antibiotikumos kezelést kap.

„Szerencsére a neurológiai vizsgálatok alapján az idegrendszer nem sérült, ez nagyon jó jel” – hangsúlyozta Barron. „Figyelemmel kísérjük az állapotát, és amint a sebe kellően begyógyult, visszaengedjük a természetbe.”

Barron szerint Pennywise esete iskolapéldája annak, hogyan szenvednek súlyos sérüléseket a teknősök az ívási időszakban, amikor a partközeli vizekbe térnek vissza, és hajók okozta baleset éri őket – noha ezek elkerülhetők lennének.

Florida partjainál március 1. és október 31. között tart a teknősök fészkelési időszaka.

A tengeri élőlényeket védő központ munkatársai arra kérik a hajózókat, hogy ebben az időszakban lassítsanak és fokozottan figyeljenek a „Sea Turtle Protection Zone” néven ismert partszakaszon, amely körülbelül 1,6 kilométerre nyúlik be az óceánba.

A kiemelt kép illusztráció. Tengeri teknős (Fotó: MTVA/Bizományosi: Makleit László)