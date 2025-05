Ukrajna fizetésképtelen, az országban nő az infláció és súlyos probléma a korrupció, állítja a hitelminősítő intézet

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő intézet legfrissebb jelentése szerint Ukrajna fizetésképtelen, az országban emelkedik az infláció, a gazdasági és kormányzati stabilitás viszont romlik. A jelentés kiemeli, hogy Ukrajna újjáépítési költségei várhatóan rendkívül magasak lesznek, továbbá az ukrán korrupció súlyosságát is hangsúlyozza – olvasható a Magyar Nemzet online oldalán.

A hétfői cikk szerint a Fitch Ratings megerősítette Ukrajna adósbesorolását „korlátozott csőd” szinten, ami gyakorlatilag fizetésképtelen állapotot jelent, a hosszú távú külső adósságait nem tudja teljesíteni az ország. A hitelminősítő cég előrejelzése szerint az ukrán költségvetési hiány 2025-ben a GDP 19,3 százalékára emelkedik. A háború esetleges befejezése után továbbra is magasak lesznek az ország kiadásai, mivel Ukrajna valószínűleg megtartja nagy létszámú haderejét – írták jelentésükben, megemlítve, hogy a Nemzetközi Valutaalap már a 2026-os és 2027-es költségvetési hiánnyal is tervez. A finanszírozás bizonytalansága 2026-ra és az azt követő évekre jelentős – hangsúlyozta előrejelzésében a Fitch, amely a Magyar Nemzet cikke szerint arra számít, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya 2025-ben a GDP 14,5 százalékára nő, a belföldi hitelfelvétel pedig 2026-ban növekedni fog.

Az infláció a Fitch szerint 2025-ben szintén emelkedik, átlagosan 12,3 százalék lesz. A negyedik kár- és szükségletfelmérés szerint Ukrajna újjáépítési igényei a következő évtizedben 524 milliárd dollárra rúgnak, ami körülbelül 2,8-szerese Ukrajna 2024-es nominális GDP-jének

– emelte ki a jelentés.

A hitelminősítő prognózisa szerint a nettó külföldi finanszírozás is rendkívüli mértékben nő, várhatóan eléri az 55 milliárd dollárt, szemben a 2022–2024 közötti évi átlagos 25 milliárddal. Részben ennek tükrében a Fitch 2,9 százalékról 2,5 százalékra módosította 2025-ös növekedési előrejelzését. Az indoklásban a tartósan szűk munkaerőpiac, a gázinfrastruktúra elleni támadások okozta károk és a Pokrovszk bánya háborús okokból történő bezárása szerepel – olvasható a cikkben. A jelentés megemlíti azt is, a Fitch vélekedése szerint az Egyesült Államok és Ukrajna közötti, az ásványi anyagokról szóló megállapodás ugyan enyhítette a diplomáciai feszültségeket, de a lehetséges gazdasági előnyök továbbra is nagyon bizonytalanok. A hitelminősítő jelentése szerint Ukrajna alacsony, 30,1-es WBGI-besorolással (államkötvény-minősítéssel) rendelkezik. Ez tükrözi az orosz-ukrán konfliktust, a gyenge intézményi kapacitást, a jogállamiság egyenetlen alkalmazását és a magas korrupciós szintet – emelte ki a jelentés.

Ukrajna ESG-relevanciapontszáma mind a politikai stabilitás és jogok, mind a jogállamiság, az intézményi és szabályozási minőség, valamint a korrupció ellenőrzése tekintetében „5”, amely a Fitch pontozási rendszerében a rendkívül releváns, kulcsfontosságú minősítési tényezőt jelzi, vagyis magas kockázatot, és erős figyelmeztetést jelent – írta a Magyar Nemzet, megjegyezve, az ukránok a vonatkozó kormányzási mutatóban 50 százalék alatti százalékos rangsort kaptak, ami szintén negatív hatással van a hitelprofilra.

Mint írták,

Ukrajna az emberi jogok és politikai szabadságjogok terén 4-es ESG-relevanciapontszámot kapott a Fitchtől, amely összességében szintén hozzájárult a negatív minősítéshez.

A Magyar Nemzet cikkében rámutat, a hitelminősítő jelentése az ukrán korrupció súlyosságára is felhívja a figyelmet. A lap ugyanakkor felidézte, Ukrajnában egyre átláthatatlanabbá válik az állami működés, a titkosított szerződések, az elcsalt közbeszerzések és a kétes beszerzések mára a mindennapok részévé váltak.

Év elején a korrupcióellenes hatóságok razziát tartottak Kijevben, ahol bevásárlószatyrokba és dobozokba rejtett dollármilliókat találtak, a gyanúsítottak között magas rangú városházi tisztviselők, bizottsági vezetők és önkormányzati képviselők is voltak.

Az ügyben május elején előzetes letartóztatásba helyezték az ukrán elnöki hivatal korábbi hivatalvezető-helyettesét, Andrij Szmirnovot, akit 100 ezer dolláros kenőpénz elfogadásával gyanúsítanak, és a gyanú szerint illegálisan szerzett vagyonokat próbált legalizálni – olvasható a cikkben.

A Magyar Nemzet megjegyezte, az ügy kapcsán az ukránok is elismerték, hogy 2020 és 2022 között Szmirnov több mint 17 millió hrivnya (426 ezer dollár) értékű vagyont szerzett, miközben hivatalosan csak 1,3 millió hrivnya (32 500 dollár) jövedelmet vallott be.

Kiemelt kép: Megrongált lakóház Kijevben 2025. május 25-én. Az ukrán fõváros és más ukrajnai területek ellen a mostani háborúban végrehajtott eddigi legnagyobb orosz drón- és rakétatámadás ukrán források szerint 12 embert megölt, több tucatnyit megsebesített (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)