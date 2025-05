Részegen rongálta meg Vietnam egyik legnagyobb történelmi ereklyéjét egy férfi

A szóban forgó trón a Nguyen-dinasztia idejéből származik, amely 1802 és 1945 között uralkodott, és az utolsó királyi család volt Vietnam történetében. A dinasztia központjaként működő Hué városa a mai napig őrzi a korszak emlékeit – az UNESCO Világörökségi listáján is szereplő műemlékegyüttesével, amely palotákat, rituális helyszíneket és uralkodói sírokat foglal magában.

A palota a város legjelentősebb történelmi építményei közé tartozik.

A Vietnam News állami hírportál beszámolója szerint szombaton kora délután, helyi idő szerint nem sokkal délután egy férfi – aki erős ittasság jeleit mutatta – átmászott a kordonon, majd felmászott a trónra. Ott hangosan és összefüggéstelenül kiabálni kezdett, majd letörte a trón bal oldali karfáját, amely egy sárkányfejben végződik – írja a CNN.

🚨YSM BREAKING🚨: A man has been arrested after breaking into Vietnamese history exhibit and damaging a 200-year-old Nguyen dynasty throne-one of the nations most treasured artefcts. #vietnam #news #throne #arrested pic.twitter.com/JE9XLe9rXR

A rongálásról készült fotókat a Nhan Dan, a vietnami Kommunista Párt hivatalos lapja is közzétette: a képeken jól látható, ahogy a sárkányfej a földre hullott, mellette több darabra tört karfaelem hever.

On May 24, a man somehow got through the security barrier and briefly sat on a Nguyen Dynasty throne in the Thai Hoa Imperial Palace in Hue, causing severe damage to the national treasure. He was arrested but was later found to be mentally unstable 🥹 pic.twitter.com/1jUCTUdIMd

