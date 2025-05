Német kancellár: Izrael legutóbbi támadásai már nem igazolhatók a Hamász elleni harccal

A német kancellár egy hétfői interjúban kijelentette, hogy „már nem érti, mi a célja” Izraelnek a Gázai övezetben, és úgy vélte, a palesztinok lakta területeken végrehajtott legutóbbi támadásokat többé nem lehet az övezetet ellenőrző Hamász iszlamista terrorszervezet elleni harccal igazolni – írja az MTI.

„Amikor a nemzetközi humanitárius jog ténylegesen sérül, Németországnak is lépnie kell” – szögezte le Friedrich Merz a WDR műsorszórónak adott interjújában. Hozzátette: „történelmi okokból” Németország képviseletében visszafogottabb a bírálatokban, mint néhány európai partnere. A kancellár elmondta, hogy szoros kapcsolatban vannak Izraellel, a héten ő maga is egyeztetni fog Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel. Mint mondta, „Berlinnek kiemelt érdeke az Izrael melletti kiállás, ahogyan Izraelnek is a legfontosabb partnere Európában Németország”.

„Szeretném, ha ez így is maradhatna. Azonban az izraeli kormánynak nem kellene semmi olyat tennie, amit már a legjobb barátai sem tudnak elfogadni”

– fogalmazott.

Madridi sajtótájékoztatóján Johann Wadephul német külügyminiszter szintén aggodalmának adott hangot a Gázai övezetben élő civilek helyzete miatt, „tűrhetetlennek” nevezve a térségben kialakult humanitárius helyzetet, amelyet szerinte sürgősen kezelni kell.

„Ezért újra arra kértem Izraelt, tegye lehetővé, hogy további humanitárius segély juthasson be az övezetbe”

– tette hozzá.

Merz az ukrajnai háborúra kitérve úgy vélte, Vlagyimir Putyin orosz elnök „gyengeségnek” tartja az egyeztetésekre vonatkozó ajánlatokat. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tavaly nyári moszkvai és kijevi látogatása sem tudta elhozni a békét. Miután Moszkvában még a Vatikán által tett ajánlat sem talált visszhangra, „fel kell készülni arra, hogy ez a háború hosszabb lesz, mint amilyenre számítunk” – tette hozzá.

A kancellár hangsúlyozta, Kijev nyugati szövetségesei az utóbbi hetekben újabb erőfeszítéseket tettek az Ukrajna és Oroszország közötti egyeztetések létrehozása tekintetében, és úgy vélte, senki nem mondhatja ezek után komolyan, hogy nem próbálkoztak meg minden diplomáciai eszközzel. Kijelentette azt is: az európai szövetségesek továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy katonai támogatást nyújtsanak Ukrajnának, és azt mondta, hogy „többé nem lesz korlátozás” a fő nyugati szövetségesek, Németország, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország által küldendő fegyverszállítmányokkal kapcsolatban. „Ez azt jelenti, hogy Ukrajna immár megvédheti magát, például akár oroszországi katonai állások ellen intézett támadásokkal is. Ezt korábban, néhány kivételtől eltekintve, nem tehette meg” – jelentette ki a kancellár.

