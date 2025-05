Macront az egész világ szeme láttára pofozta fel a felesége

Vietnámban kezdte délkelet-ázsiai körútját Emmanuel Macron francia elnök, a látogatás egy meghökkentő jelenettel indult. Repülőgépe megérkezésekor, a kiszállás előtt egy taslit kapott nejétől, Brigitte Macrontól. Éppen akkor csattant Macron arcán a pofon, amikor kinyitották az elnöki gép ajtaját, így az egész világ szemtanúja lehetett a nem hétköznapi jelenetnek.

Macron is a constant humiliation for France.

He just got slapped by his husband, the teacher that abused him when he was a minor.

This same clown wants to go to war against Russia…. pic.twitter.com/U7GomrqtuB

— Angelo Giuliano 🇨🇭🇮🇹🔻🔻🔻 (@angeloinchina) May 26, 2025