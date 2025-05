Donald Trump a textiliparról: Tankokat akarunk gyártani, nem pólókat

Donald Trump amerikai elnök vasárnap ismét kiállt gazdaságpolitikai irányvonala mellett, hangsúlyozva: célja nem a textilipar fellendítése, hanem a nagy értékű, stratégiai fontosságú iparágak megerősítése.

A New Jersey-ből induló Air Force One fedélzetére lépve Trump újságírói kérdésre válaszolva elmondta: egyetért pénzügyminisztere, Scott Bessent korábbi kijelentésével, miszerint az Egyesült Államoknak „nincs szüksége virágzó textiliparra”. A kijelentés heves reakciókat váltott ki többek között az amerikai textilipari tanács részéről, amely szerint a könnyűipar is fontos szereplője az amerikai gazdaságnak – írja a Reuters.

Trump azonban határozottan fogalmazott: „Nem akarunk cipőket és pólókat gyártani. Mi katonai felszerelést akarunk gyártani. Nagy dolgokat. Foglalkozni akarunk a mesterséges intelligenciával is. Őszintén szólva, nem érdekelnek a zoknik és a pólók – ezeket máshol is kiválóan tudják készíteni. Mi csipeket, számítógépeket, tankokat és hajókat szeretnénk gyártani.”

A ruházati és cipőipari szövetség (American Apparel & Footwear Association) reagált az elnök kijelentéseire, hangsúlyozva, hogy a vámok nem segítik, hanem inkább nehezítik az iparág helyzetét.

„A ruhák és cipők 97 százaléka importból származik, és ez az iparág már most is az egyik legnagyobb vámterhelés alatt álló szektor. Több vám nem megoldás, hanem inkább a gyártási költségek emelkedését és a fogyasztói árak növekedését eredményezi, ami különösen a kisjövedelműeket érinti hátrányosan” – nyilatkozta Steve Lamar, a szövetség elnöke.

Trump pénteken ismét felerősítette kereskedelmi retorikáját, amikor bejelentette: június 1-től 50 százalékos vámot vetne ki az Európai Unióból érkező termékekre, valamint 25 százalékos importvám bevezetését helyezte kilátásba az Egyesült Államokban értékesített iPhone-okra.

Vasárnap azonban visszakozott, és július 9-ig haladékot adott az uniós termékekre vonatkozó vámok ügyében, lehetőséget teremtve további tárgyalásokra.

A 2016-os és 2024-es választásokon győztes Trump politikai programjának egyik alappillére az amerikai gyártás visszatelepítése, mellyel a globalizáció veszteseit, a munkásosztály tagjait próbálta megszólítani. Eddigi elnöksége alatt számos, külföldi gyártást büntető vámot vetett ki, és örömmel számolt be a hazai beruházásokról.

Mindeközben azonban az amerikai gazdaság továbbra is nagymértékben támaszkodik a globális ellátási láncokra – különösen az olyan alacsony költségű termékek esetében, mint a ruházat és a cipők, melyek gyártása máshol lényegesen olcsóbb.

Trump vasárnapi kijelentései tehát egyértelmű irányt mutatnak: a jövő Amerikájában nem a konfekcióipar, hanem a hadiipar, a mesterséges intelligencia és a csúcstechnológia állhat a gazdasági újraiparosítás középpontjában. Azonban kérdés, hogy ez az irány mennyire összeegyeztethető a fogyasztói igényekkel és a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok realitásaival.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)