Elrabolták és megkínozták egy New York-i lakásban: bitcoinjai miatt vált célponttá egy 28 éves olasz férfi

Letartóztatták John Woeltz amerikai kriptokereskedőt, akit azzal vádolnak, hogy hetekig tartott fogva és brutálisan bántalmazott egy fiatal olasz férfit New Yorkban, hogy megszerezze annak kriptovalutában tárolt vagyonát. A férfi végül drámai módon menekült meg fogvatartóitól – számolt be az esetről az Associated Press.