Tízből kilenc gyermekét elvesztette a gázai orvos egy izraeli légicsapásban

Egy újabb izraeli légicsapás következtében egy gázai orvos tízből kilenc gyermeke hunyt el Han Junisz városában – közölte a kórház, ahol az orvos dolgozik.

A kórház tájékoztatása szerint a támadásban az orvos férje és egyik, 11 éves gyermeke is megsérült, azonban ők túlélték a robbanást, miután a kisfiút egy nemzetközi sebészcsoport tagja műtötte meg.

A család legidősebb gyermeke mindössze 12 éves volt.

A kórház először nyolc halálos áldozatról számolt be, majd később kilencre emelte az elhunytak számát – közölte a BBC.

A családi otthont nem sokkal azután érte találat, hogy az apa visszaérkezett a házhoz, miután feleségét munkába vitte. A szülők mindketten egészségügyi dolgozók, de a kórházi munkatársak szerint sem az orvos, sem a férje nem rendelkezik semmilyen politikai vagy katonai kötődéssel, és nem aktívak a közösségi médiában sem. Egy kollégájuk „felfoghatatlan helyzetként” írta le a tragédiát.

Az izraeli hadsereg egy általános közleménye szerint: az elmúlt 24 órában több mint száz célpontot támadtak meg Gázában – a helyi egészségügyi hatóságok szerint ezekben az akciókban legalább 74 ember vesztette életét.

Az izraeli hadsereg hivatalos álláspontja szerint katonai célpontokat, elsősorban a Hamász infrastruktúráját veszik célba, ugyanakkor egyre több jelentés érkezik civil áldozatokról – köztük gyermekekről és akár egész családokról is.

Füst száll a magasba egy újabb izraeli légicsapás után Gáza városától nyugatra (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)

Miközben a Gázai övezet humanitárius helyzete tovább romlik, az ENSZ is úgy véli, hogy a helyi lakosság a háború „legkegyetlenebb szakaszát” éli át, ugyanis az Izrael által márciusban bevezetett blokád jelentősen korlátozza az élelmiszer, a víz és az orvosi eszközök bejutását a területre. Bár részleges enyhítések már történtek, az ENSZ szerint a jelenleg bejutó segély messze elmarad a szükséges 500-600 teherautónyi mennyiségtől, hiszen az országba csak ennek töredéke jut be.

A helyi lakosok továbbra is súlyos élelemhiányról, és vízhiányról számolnak be, aminek következtében sok anyuka már nem képes szoptatni újszülöttjeit az alultápláltság miatt. Az ENSZ egy májusi jelentésében azt is megállapította, hogy

Gáza lakossága az éhínség „kritikus veszélyének” van kitéve.

Izrael 2023 októberében indított katonai offenzívát a Hamász ellen, válaszul a terrorszervezet támadására, amelyben több mint 1200 ember halt meg, és mindössze 251 embert ejtettek túszul. Az azóta eltelt hónapokban a gázai egészségügyi minisztérium szerint több mint 53 000 ember vesztette életét, köztük legalább 16 500 gyermek.

A nemzetközi közösség folyamatosan sürgeti a feleket a tűzszünetre és a humanitárius hozzáférés biztosítására, azonban a gázai lakosok továbbra is a konfliktus legfőbb áldozatai. Sok család számára a korábban biztonságot nyújtó otthon mára célponttá vált – ahonnan nincs hova menekülni.

