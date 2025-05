Köszönetet mondott az erdélyi magyaroknak is szavazataikért Nicusor Dan

Nicusor Dan az erdélyi magyaroknak is köszönetet mondott a megismételt romániai elnökválasztás vasárnap tartott döntő fordulójában rá leadott szavazataikért. „Együtt sikerülni fog!” – üzente magyarul a megválasztott román elnök szombati bejegyzésében a Facebookon.

„Köszönöm a magyar közösségnek, hogy megmutatta: Románia az országuk. Együtt sikerülni fog!” – fogalmazott Nicusor Dan.

Közölte: vezetésével az ország egy jobb jövőbe vetett hittel a demokratikus, Európa-párti és transzatlanti úton folytatja. „Nincsenek megmentők – mi, együtt építjük magunknak azt az országot, amelyet szeretnénk” – írta. Azt ígérte, minden tőle telhetőt megtesz, hogy honorálja a kapott bizalmat.

Nicusor Dan külön köszönetet mondott több társadalmi rétegnek, hogy támogatták a döntő fordulóban. Megköszönte a fiatal választóknak, akik szerinte megértették, hogy van hangjuk, és ígérete szerint azt mindig meghallgatja.

Köszöntet mondott a nőknek, hogy „az erőszak ellen szavaztak”, az időseknek, hogy gyerekeik és unokáik jövőjét tartották szem előtt, a férfiaknak, akik megértették, hogy tettekre, és nem szavakra van szükség.

Külön köszönetet mondott a vallási kisebbségeknek, „amelyek a hitet az ország jólétének szolgálatába állították”, és az őt nagy számban támogató moldovai románoknak is. A magyar mellett a roma kisebbségnek is saját nyelvén üzent – „nem lesz diszkrimináció, és győzünk” – írta -, és a szexuális kisebbségeknek is megköszönte a támogatást.

A demokratikus értékek őrzéséért köszönetet mondott az újságíróknak, a választási megfigyelőknek és „az ország érdekeit a pártérdekek elé helyező” politikusoknak is.

Bejegyzésében azt írta, hogy

a következő időszak nem lesz könnyű, lesznek hibák és akadályok is, és úgy fogalmazott, „35 évet kell kijavítani”,

amihez mindenki erőfeszítésére szükség van. „Türelemmel, egyetértéssel és reménnyel sikerülni fog” – zárta bejegyzését.

A független bukaresti főpolgármester a szavazatok 53,6 százalékával lett Románia elnöke, miután legyőzte ellenfelét, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökét, George Simiont. Nicusor Dant hétfőn iktatják be hivatalába.

Kiemelt kép: Nicusor Dan megválasztott államfõ, miután átvette az ötéves megbízatásáról szóló dokumentumot a román alkotmánybíróság bukaresti épületében 2025. május 22-én. Az alkotmánybíróság ezen a napon elutasította az elnökválasztás második fordulójában vereséget szenvedõ George Simion jelölt óvását, és hitelesítette Dan gyõzelmét. Dan május 26-án tesz hivatali esküt a kétkamarás törvényhozás együttes ülésén.

MTI/EPA/Robert Ghement