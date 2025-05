De lesz-e végre béke?

Ha le akarjuk fegyverezni a világot, először minden bizonnyal magunkat, szavainkat kell lefegyvereznünk. Itt az ideje a békének, itt az ideje a reménynek. Legyen béke mindannyiunkkal!

„Fegyverezzük le a szavakat, ezzel segítünk lefegyverezni a világot!” – kérte a néhány nappal korábban megválasztott új pápa a sajtó és a média képviselőitől. XIV. Leó nem a halogatás embere: már első, pápaként a világhoz intézett szavaival a békét sürgette. Pápához illő módon, az áldások erkélyéről azonnal Jézust idézte, aki eképp fordult tanítványaihoz feltámadását követően: Béke mindnyájatokkal!” Lesz-e béke mindannyiunkkal?

A kérdést hatalmi vetélkedések, merő önzés, a mammon imádata és a sötétség erői teszik a geopolitikai gyakorlatban nehezen megválaszolhatóvá. Fogalmazzunk diplomatikusan: a realitás nem a mi pártunkon áll. Ezen a ponton válik elengedhetetlenné a remény. A remény, amely a keresztény ember számára Krisztus, s aki így a remény zarándokaként jár a világban, felkínálva a béke opcióját, amely valódi és távlatokat nyit, szemben a szavak és a fegyverek háborújával, rombolásával és pusztításával. A háborúnak ugyanis, mint tudjuk, kizárólag vesztesei vannak. Szavaink háborúinak is.

Boldogok a békességszerzők. XIV. Leó megválasztását követően felajánlotta, hogy a Szentszék, mint erkölcsi tekintéllyel bíró, minden fél által megbízhatónak ismert szereplője a nemzetközi közösségnek, kész befogadni a béketárgyalásokat. Ezzel olyan helyzetet teremtett, amely minimalizálta a körülményeket mint potenciális kifogások sorát jelentő problémát. A szentatya erőfeszítéseinek középpontjába emelt béketeremtés persze sokrétű és sok energiát követelő küldetés. Erről őszintén beszélt akkor is, amikor a Szentszékhez akkreditált nagyköveteket fogadta. Ekkor fejtette ki, hogy politikai és társadalmi békét egyaránt kíván és szándéka elősegíteni. A társadalmi békéhez pedig az igazság és igazságosság keresése, felismerése és szolgálata egyaránt elengedhetetlen. Mind olyan feltételek, amelyek nélkül teljes és méltóságteljes emberi élet elképzelhetetlen. Leó pápa ekkor felhívta a figyelmet arra is, hogy az összhangban és békében élő társadalom garanciája a „férfi és nő stabil kapcsolatára épülő” család. Azaz a család életéből ki kell zárni azokat az ideológiai támadásokat, amelyek egyetlen célja a rombolás, még akkor is, ha szép csomagolásban kínálják őket, haladó jelszavakat hangoztatva.

Ehhez hasonlóan pedig ki kell zárnunk azokat az ideológiai támadásokat is, amelyek a népek közötti békét rombolják. Mert – mint a pápa fogalmazott – „korunkban még mindig túl sok viszályt, túl sok sebet látunk, amelyet a gyűlölet, az erőszak, az előítélet, a másmilyentől való félelem, a Föld erőforrásait kizsákmányoló és a legszegényebbeket kirekesztő gazdaság okoz.” Márpedig a gazdasági érdek, a hatalmi vágy, az önző megközelítés sohasem írhatja felül a békét mint az egyik legnagyobb ajándékot és legfontosabb értéket.

Naivan hangzik? Elhiszem. De ez az egyetlen út, amelyre a nemzetközi közösségnek érdemes lépnie. A másikat épp kipróbálja, élőben közvetítve milliók drámáját. Abból elég volt, köszönjük szépen. Jöjjön most inkább a „naiv” megoldás, a remény megoldása. Szavaink és a világ lefegyverzése. Sok erőt hozzá!

Kiemelt kép: XIV. Leo pápa a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában, amikor felkereste Pál apostol sírját 2025. május 20-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi)