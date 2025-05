Izraeli nagykövetségi dolgozók elleni merénylet Washingtonban: mérgező, antiszemita uszítással vádol európai vezetőket az izraeli külügyminiszter

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter nevek említése nélkül vádolt meg külföldi, „főleg európai” tisztségviselőket „mérgező, antiszemita uszítással”, amely szerinte olyan Izrael-ellenes ellenséges légkört teremtett, amely a két izraeli nagykövetségi dolgozó washingtoni meggyilkolásához vezetett. Franciaország „teljes mértékben alaptalannak és felháborítónak” nevezte az izraeli diplomácia vezetőjének kijelentéseit.

„Ez a támadás közvetlen következménye annak a mérgező antiszemita uszításnak, amely Izraelt és a zsidó közösségeket sújtja világszerte a Hamász 2023 októberi támadása óta” – jelentette ki Szaár egy jeruzsálemi sajtótájékoztatón. Mint mondta:

„Egyenes összefüggés van az antiszemita, Izrael-ellenes hangulatkeltés és e gyilkosság között.

Ezt az uszítást számos ország és nemzetközi szervezet vezetői aktívan gerjesztik – különösen Európában”. Konkrét országokat, szervezeteket vagy tisztségviselőket azonban nem nevezett meg.

A külügyminiszter szerint a világ vezető politikusai közül sokan elfogadják a terrorista szervezetek – például a palesztin iszlamista Hamász – narratíváit, például azt az állítást is, hogy Izrael népirtást követ el a Gázai övezetben.

Az izraeli hadsereg továbbra is azt állítja, hogy a Gázai övezetben való tevékenysége összhangban áll a nemzetközi joggal,

ugyanakkor több emberi jogi szervezet háborús bűnökkel vádolja a zsidó államot.

„A háborút a Hamász robbantotta ki október 7-én, és kizárólagosan felelős annak folytatásáért, valamint az izraeli és palesztin áldozatok szenvedéséért” – fogalmazott a külügyminiszter.

Franciaország határozottan visszautasította Gideon Szaár izraeli külügyminiszter kijelentéseit, miszerint egyes európai tisztségviselők antiszemita gyűlöletkeltést folytatnak.

Christophe Lemoine, a francia külügyminisztérium szóvivője csütörtökön egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „Ezek a kijelentések teljes mértékben megalapozatlanok és felháborítóak.” „Franciaország mindig is elítélte, most is elítéli, és a jövőben is egyértelműen és határozottan el fogja ítélni az antiszemitizmus minden formáját” – tette hozzá.

Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter nizzai tartózkodása során szintén megszólalt az ügyben: elmondta, hogy Franciaország „brutális támadásként” ítéli el az izraeli diplomaták elleni gyilkosságot.

„Ez a válogatás nélküli erőszak teljes mértékben elítélendő” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy sajnálattal tapasztalják az antiszemita cselekmények elszaporodását Franciaországban az elmúlt években, de ezt a jelenséget a lehető legnagyobb elszántsággal igyekeznek visszaszorítani.

A washingtoni zsidó múzeum előtt egy férfi egy négyfős csoportot támadott meg szerdán késő este, amely során az izraeli nagykövetség két alkalmazottja életét vesztette,

a másik két ember pedig megsebesült. Az elkövető a támadás után behatolt a múzeum épületébe, ahol a biztonsági személyzet feltartóztatta. Elfogása után azt kiabálta, hogy „Szabad, szabad Palesztinát!”.

Az izraeli diaszpóraügyi minisztérium májusban kiadott jelentésében élesen bírálta a nyugati országok egyetemeit, médiáját és közösségi hálózatait, mert szerinte hozzájárulnak az antiszemitizmus világszintű terjedéséhez.

A jelentés szerint főként az Izrael-ellenes retorika mindennapossá tételével járulnak hozzá az antiszemitizmus térnyeréséhez, különösen a Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael elleni 2023. október 7-i támadása, és az azt követő gázai háború óta.

A jelentés az antiszemitizmus központjaiként mutatja be az amerikai egyetemeket,

kiemelve a Columbia Egyetemet, ahol 127 dokumentált esetet rögzítettek 2024-ben.

