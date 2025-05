László András: A brüsszeli vita egy újabb mélypont a Magyarország-ellenes boszorkányüldözésben

„Nem fogjuk hagyni magunkat: meg fogjuk védeni a magyar érdekeket, és meg fogjuk védeni a jövő évi választásokat a külföldi beavatkozástól” – jelentette ki László András, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője szerdán Brüsszelben.

László András magyar újságíróknak nyilatkozva arról tájékozatott, hogy az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén, az Európai Néppárt, mint a Tisza Párt szövetségese, a szocialisták, mint a Demokratikus Koalíció (DK) szövetségese, valamint a Zöldek, akik pedig – mint mondta – Karácsony Gergely szövetségesei, egy soron kívüli kéréssel az EP plenáris ülésének napirendjére vették Magyarországot a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat miatt – írja az MTI.

A vita szerda délutáni megtartását kérelmezők egy olyan törvénytervezetet akarnak felhasználni arra, hogy Magyarország ellen politikai támadást indítsanak, amelyet még el sem fogadott a magyar parlament. Azt sem tudják, hogy mi lesz annak a tényleges hatása, vagy azt, hogy mi lesz a végleges szövege – hívta fel a figyelmet.

„Ez új mélypontot jelent az Európai Parlament boszorkányüldözésében, amelyet eddig is tapasztaltunk már Magyarországgal szemben.”

„Ki fogunk állni azonban a magyar érdekekért” – fogalmazott. Elmondta, hogy 2022-ben nagyon direkt politikai beavatkozást tártak fel a magyar választások esetében. A törvény ennek a külföldi beavatkozásnak akar és fog véget vetni – jelentette ki. A 2022-es beavatkozásnak épp azok a pártok és politikusok voltak a kedvezményezettjei, akiknek most az európai szövetségesei a szerdai vitát napirendre vetették – hívta fel a figyelmet.

„Nem fogjuk hagyni magunkat, meg fogjuk védeni a magyar érdekeket, és meg fogjuk védeni a jövő évi választásokat a külföldi beavatkozástól”

– fogalmazott.

Közölte továbbá: ugyanaz a hálózat, amelynek része a bécsi bejegyzésű DatAdat nevű cég, csak AVSF-re átnevezve, és amely 2022-ben törvénysértő módon beavatkozott a magyar választásokba, most Lengyelországban tűnt fel a lengyel elnökválasztás első fordulója előtt. Tehát – mint kiemelte – az a hálózat, amely 2022-ben Magyarországon is tevékenykedett, továbbra is működik.

A hálózatot, melynek forrásait most próbálják „levagdosni” Amerikából, az Európai Unió, az Európai Parlament többsége az uniós forrásokból akarja kifizetni, ugyanis – mint kiemelte – azt féltik, hogy nem fognak megérkezni ezekhez a szervezetekhez a politikai akciókra szánt uniós pénzek.

„Egyértelmű célunk, hogy a 2026-os választáson ne fordulhasson elő az, ami 2022-ben.”

„Nem a választások után akarjuk leleplezni a külföldi beavatkozást, hanem a választások előtt akarjuk megakadályozni a politikai aktivizmusra küldött külföldi pénzek megérkezését” – tette hozzá nyilatkozatában László András.

Kiemelt kép: László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)