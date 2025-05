Brutális késeléses Hollandiában – többen megsérültek, köztük egy rendőr is

Súlyos késelés történt ma reggel a hollandiai Hoofddorpban, a Fanny Blankers-Koenlaan utcában, ahol több ember megsérült, és a beszámolók szerint egy vérrel borított rendőrautó is látható volt a helyszínen.

A helyi hatóságok megerősítették, hogy az áldozatok között egy rendőr is van.

A Mirror beszámolója szerint a mentőegységeket reggel 6 óra körül riasztották a helyszínre, miután bejelentés érkezett egy késelésről. Egy rendőrt kórházba szállítottak, miután megsérült az incidens során.

A rendőrség az X-en (korábban Twitter) azt közölte:

„6:00 óra körül bejelentés érkezett egy késelésről a Fanny Blankers-Koenlaan utcában, Purmerendben. Több áldozat is van, köztük egy kollégánk is. Több mentő és a légi mentőszolgálat is a helyszínen tartózkodik. A rendőrségi elzárás megtörtént. A vizsgálat folyamatban van.”

Kiemelt kép forrása: X.com/