Aranykupola névre keresztelt rakétavédelmi rendszer védi majd Amerikát és Kanadát

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok az izraeli Vaskupola mintájára rakétavédelmi rendszert épít, amelyet Aranykupolának nevezett el.

„Örömmel jelentem be, hogy hivatalosan is kiválasztottuk ennek a legmodernebb rendszernek a szerkezetét” – mondta Trump újságíróknak a Fehér Ház Ovális Irodájában, hozzátéve, hogy Kanada is csatlakozik a kezdeményezéshez.

Biztosította, hogy a rendszer az ő hivatali idejének végére működőképes lesz, és összesen mintegy 175 milliárd dollárba fog kerülni, amikor elkészül.

Donald Trump január végén írta alá azt az elnöki rendeletet, amely az Egyesült Államok területének védelmét szolgáló teljes rakétavédelmi pajzs kifejlesztéséről szól – számolt be róla az MTI.

Oroszország és Kína bírálta a bejelentést.

Az izraeli Vaskupola 2011-es üzembe helyezése óta több ezer rakétát fogott el. Az izraeli katonai vállalat, amely részt vett a rendszer megtervezésében, az elfogási arány 90 százalék körüli.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)