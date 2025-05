Szigorúbb szabályokat vezet be Donald Trump az internetes visszaélések ellen

Az amerikai elnök hétfőn aláírta a Take It Down elnevezésű törvényt, amely az online zsarolás és kizsákmányolás ellen lép fel, megerősíti az áldozatok védelmét, és növeli a technológiai cégek elszámoltathatóságát.

A Fehér Ház közleménye szerint az új kétpárti törvény a gyermekek és a családok védelmére összpontosít, és határozottan fellép majd az online zsarolás és kizsákmányolás ellen – írja az MTI. A jogszabály illegálissá teszi a nem kölcsönös beleegyezésen alapuló, intim képek – legyenek azok valódiak vagy mesterségesen generáltak – online megosztását, és előírja az internetes platformokat üzemeltető techcégek számára, hogy az ilyen tartalmakat az értesítést követő 48 órán belül távolítsák el. Az ünnepélyes aláírási ceremónián jelen volt a first lady, Melania Trump is, mivel a törvényjavaslat az ő Légy a legjobb elnevezésű kezdeményezésének egyik legfontosabb eleme. Beszédében az elnök elismerését fejezte ki a first ladynek a törvény elfogadásában való közreműködéséért. „Szeretném megköszönni Melaniának a vezető szerepét ebben a nagyon fontos kérdésben. Áldás Amerikának, hogy ilyen elkötelezett és együttérző first ladyje van. Vele együttműködve megmutattuk, hogy a kétpártiság még mindig lehetséges” – mondta Trump. Melania Trump márciusban kerekasztal-beszélgetést hívott össze, amelyen a nem kölcsönös beleegyezésen alapuló intim képekkel való visszaélések túlélői, családtagjaik, az online védelem szószólói és a kongresszus tagjai vettek részt, hogy felhívják a figyelmet a problémára. „Ma a Take it down törvény révén megerősítettük, hogy gyermekeink jóléte családjaink és Amerika jövője szempontjából központi jelentőségű. Büszkén mondhatom, hogy a Légy a legjobb értékei tükröződni fognak az ország törvényeiben” – jelentette ki a Melania Trump. Kapcsolódó tartalom Trump ügyvivője figyelmeztette Magyarországot: nehéz lesz jóban maradni azokkal az országokkal, akik közelednek Kínához Egy budapesti konferencián beszélt erről. Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)