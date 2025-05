Peking tiszteletben tartja Dánia Grönland feletti szuverenitását – jelentette ki a kínai külügyminiszter

Kína teljes mértékben tiszteletben tartja Dánia szuverenitását és területi integritását a grönlandi kérdésben – közölte hétfőn a kínai külügyminiszter.

„Reméljük, hogy Dánia is támogatni fogja Kína legitim álláspontját a szuverenitásávál és területi integritásával kapcsolatos kérdésekben” – mondta Vang Ji kínai külügyminiszer hétfőn Lars Lokke Rasmussen dán kollégájának Pekingben.

„Kína továbbá készen áll a két ország közötti pragmatikus együttműködés előmozdítására, és a gazdaság, a kereskedelem, a tudományos kutatás és az innováció területén folytatott közös munka elmélyítésére”

– jelentette ki Vang.

A kínai külügyi tárca vezetője hozzátette, hogy szívesen látják a dán vállalatokat is, hogy fektessenek be vagy folytassanak üzleti tevékenységet az országban, de arra kérte Dániát, hogy a maguk részéről is tisztességes, átlátható és megkülönböztetésmentes üzleti környezetet kínáljanak a kínai vállalatok számára is – írja az MTI

Rasmussen a találkozó alkalmával elmondta, hogy „országa arra törekszik, hogy erősítse a Kínával folytatott magas szintű cserekapcsolatokat, fokozza a párbeszédet és a kölcsönös megértést, valamint hogy elmélyítse az együttműködéseket és emellett hozzájáruljon az Európai Unió és Kína közötti kapcsolatok egészséges fejlődésének előmozdításához” – fogalmazott.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt hónapokban többször kijelentette, hogy Washington nemzetbiztonsági okokból átvenné a stratégiai fontosságú, részleges autonómiával rendelkező Grönlandot, amely Dániához tartozik.

Múte Bourup Egede a sziget miniszterelnökeként korábban leszögezte, hogy Grönland nem „eladó”, és nem akar az Egyesült Államokhoz tartozni.