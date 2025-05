Kegyetlen gyilkosság áldozata lett egy idős férfi – sokkoló részletek derültek ki a tárgyaláson

A 69 éves Philippe Schneider, aki korábban hentesként dolgozott, majd pizzériát nyitott Dél-Franciaországban, még 2023 februárjában ölte meg szomszédját, a visszavonultan élő 60 éves Georges Meichlert.

A La Figaro szerint Schneider azért ment Meichler erdei házába, hogy pénzt és kannabiszt lopjon tőle, ám az akció során a férfit megkötözte, betömte a száját és megverte, aminek következtében a férfi megfulladt.

French Pizza Chef Accused of Killing Man Before Dismembering and Cooking Body Parts in Pot of Vegetables: Reports https://t.co/VRPHfUFT70

