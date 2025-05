III. Károly levelet írt a rákkal diagnosztizált Joe Bidennek

A Buckingham-palota közlése szerint III. Károly magánlevélben kereste meg a volt amerikai elnököt. A brit uralkodó, aki maga is rákkezelés alatt áll egy egyelőre nem részletezett daganatos betegség miatt, korábban – 2023 júliusában – személyesen is találkozott Bidennel Windsorban – írja a Sky News.

Biden hétfőn a közösségi médiában osztott meg egy képet feleségével, Jill-lel, és ezzel az üzenettel:

Amikor 2024 elején nyilvánosságra került, hogy III. Károlyt rákkal kezelik, akkor még Biden volt hivatalban lévő elnök, és aggodalmát fejezte ki az uralkodó állapota miatt.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU

— Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025