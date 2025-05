Visszakérné a tandíját egy amerikai hallgató, miután a professzora ChatGPT-vel értékelte a dolgozatát

Egy amerikai egyetem hallgatója komoly vádakat fogalmazott meg egyik professzorával szemben, miután kiderült: mesterséges intelligenciát vetett be az értékelés során. A diák most a teljes tandíját visszaköveteli, több mint 8000 dollárra, azaz mintegy hárommillió forintra tart igényt.

Ella Stapleton, a bostoni Northeastern Egyetem üzleti karának végzős hallgatója azt állítja, oktatója generatív mesterséges intelligencia segítségével pontozta a beadott írásos feladatokat, sőt, még visszajelzést is készíttetett vele – írja a New York Times.

A New York Times beszámolója szerint a hallgató panaszt tett az esettel kapcsolatban, hivatkozva arra, hogy az egyetemen kifejezetten tiltják az ilyen típusú eszközök oktatási célú használatát.

Stapleton februárban figyelt fel arra, hogy a beadott dolgozatán található megjegyzések között olyan kérdések is szerepeltek, amelyeket láthatóan nem egy ember, hanem egy AI tett fel, többek között: „minden területet fejts ki. Légy részletesebb és konkrétabb”.

A megjegyzéseket a mesterséges intelligenciákra jellemző, pontokba szedett válaszok követték.

A hallgató szerint az oktató még arra is utasította az MI-t, hogy pozitív visszajelzést adjon a beadott munkára: „nagyon kedves visszajelzést” kért a programtól.

Nem ez volt az egyetlen jel, ami gyanút keltett: a kurzushoz tartozó anyagokban is több különös elemre lettek figyelmesek – különös kérdések, elgépelések, valamint furcsa, torz ábrák is előfordultak, például olyan személyek képei, akiknek plusz egy végtagjuk volt. A hallgató szerint ezek is a mesterséges intelligencia használatának nyomaira utalnak.

Ella Stapleton úgy érzi, az eset különösen igazságtalan:

„Azt mondja nekünk, hogy ne használjuk, aztán ő maga is használja”

Az érintett oktató, Rick Arrowood a lapnak megerősítette, hogy valóban több mesterséges intelligencia-alapú szolgáltatást használt, köztük a ChatGPT-t, a Perplexity nevű keresőeszközt és a Gammát.

Később úgy fogalmazott: „Utólag… bárcsak alaposabban átnéztem volna.”

Az egyetem azonban végül elutasította Stapleton pénzügyi követelését.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/C. J. Gunther)