Pedro Pascal és Bruce Springsteen is felszólalt Donald Trump támadásai ellen

Az amerikai zenei és filmes világ hangos tiltakozással reagált Donald Trump legutóbbi nyilatkozataira, amelyekben az elnök személyesen támadta Bruce Springsteent és Taylor Swiftet. A zenészek és színészek nem maradtak adósak a válasszal – többek közt Springsteen és Pedro Pascal is határozottan kiálltak a művészi szabadság és a demokrácia mellett.

Bruce Springsteen május 17-én Manchesterben, a Co-op Live arénában tartott koncertjén ismételten éles kritikát fogalmazott meg Donald Trumppal és kormányzatával szemben. „Hazám, Amerika – az ország, amelyről írtam, és amely 250 éve a remény és szabadság jelképe – jelenleg egy korrupt, alkalmatlan és hazaáruló adminisztráció kezében van” – mondta a közönségnek. Hozzátette: „Ez itt a remény és álmok földje” – közölte az USA Today.

A koncerten a művész a szólásszabadság fontosságáról is beszélt: „Nagyon furcsa, veszélyes dolgok történnek most odakint. Amerikában üldöznek embereket azért, mert élnek a szabad véleménynyilvánítás jogával. Ez most történik.”

Az amerikai elnök nem hagyta szó nélkül a kijelentéseket, ugyanis Truth Social platformján reagált Springsteenre, és „nyomulós, idegesítő seggfejnek” nevezve a zenészt. Azt írta:

„Soha nem szerettem őt, sem a zenéjét, sem a radikális baloldali politikáját. Ráadásul nem is tehetséges – csak egy erőszakos, tolakodó vén aszalt-szilva.”

Trump még arra is utalt, hogy ha Springsteen az Egyesült Államokban mondta volna el ezeket, annak „lennének következményei”. Az elnök ezek mellett még azt is állította, hogy Taylor Swift népszerűsége csökkent, mióta ő bejelentette a nők iránti „gyűlöletét”.

A cannes-i filmfesztiválon Pedro Pascal, a Trónok harca és A túlélők sztárja is keményen bírálta Trumpot. Ari Aster új filmjének, az Eddingtonnak a sajtótájékoztatóján így nyilatkozott: „Ba***ák meg azok, akik megpróbálnak megfélemlíteni. Harcoljatok magatokért, és ne hagyjátok, hogy győzzenek. Meséljétek el a történeteiteket, fejezzétek ki magatokat, és küzdjetek”.

Pasca –akinek családja Augusto Pinochet diktatúrája elől menekült Chiléből – így folytatta: „Bevándorló vagyok. Ha nem kaptunk volna menedéket Dániában, majd az Egyesült Államokban, nem tudom, mi történt volna velünk. Mindig ki fogok állni azok mellett, akik védelemre szorulnak”.

A Eddington című film politikai töltetű szatíra, amely a COVID-19 első nyarán és a Black Lives Matter tüntetések idején játszódik. A rendező Ari Aster szerint a film egy olyan korszakot tükröz, amelyben eltűnt az emberek közötti közös valóságértelmezés. „Úgy érzem, az elmúlt húsz év során belecsúsztunk a hiperindividualizmus korszakába” – mondta Aster, hozzátéve: „A közösségi erő, ami régen összetartotta a liberális tömegtársadalmakat, ma már nem létezik.”

Springsteent nemcsak a rajongói, hanem kollégái is támogatásukról biztosították.

A Pearl Jam a pittsburghi koncertjén eljátszotta a „My City of Ruins”-t, Jason Isbell pedig Springsteen „Cover Me” című számát adta elő New Jerseyben. Az Amerikai Zenészek Szövetsége közös nyilatkozatot adott ki Springsteen és Taylor Swift védelmében. „A művészeknek joguk van a véleménynyilvánításhoz. Bruce Springsteen és Taylor Swift nem csupán kiváló zenészek, hanem milliók példaképei is. A zenésztársadalom nem fog hallgatni, miközben az Egyesült Államok elnöke nyíltan támadja tagjainkat” – idézte a The Guardian.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Ken Cedeno)